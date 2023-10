O futuro de Mbappe: novela à porta do Real Madrid mais uma vez

EUJá se passou um mês e meio desde o fechamento da última janela de transferências e Kylian Mbapp o futuro ainda está no ar.

O futebolista francês, como anunciou ao seu clube, não aceitou as diversas ofertas de renovação do PSG e a data está se aproximando para uma nova novela com o Real Madrid, que será reativada mais uma vez.

Se Mbappe ainda não renovar no dia 1º de janeiro, a possibilidade de ele assinar por qualquer outro clube estará aberta novamente. Seu contrato expira em 30 de junho de 2024 e desde o início da rivalidade entre ele e seu clube nada mudou nesse aspecto.

O PSG suspendeu a punição que lhe foi imposta, no que muitos acreditavam ter aberto as portas para que ele assinasse um novo contrato, algo que um mês e meio depois não aconteceu.

O Real Madrid, por sua vez, não disse uma palavra sobre Mbappé. Florentino Perez permanece em silêncio, mas os jogadores, por outro lado, falaram.

O mais recente foi Vincius Jr., que deixaram claro que ficariam encantados com a contratação do vencedor da Copa do Mundo da FIFA.

Uma data importante

A data chave, assim como há dois anos, será janeiro de 2024 e parece muito claro que desta vez Perez não aceitará nada além do Mbapp. compromisso por escrito o mais rápido possível.

Portanto, faltam apenas dois meses e meio para a novela voltar à cena com os mesmos protagonistas, o jogador, PSG e Real Madrid.

É também claro que esta parece ser a última oportunidade do jogador de futebol ingressar no Real Madrid, algo que, como já manifestou em mais de uma ocasião, é o seu sonho.

Mas desta vez as coisas teriam que ser muito diferentes daquelas vividas de janeiro a maio de 2022, quando o Real Madrid deu como certa a sua contratação e ficaram tremendamente decepcionados com sua renovação.

Faltam apenas dois meses e meio para a novela voltar à boca de todos… a menos que Mbapp renove pelo PSG, algo que não está descartado nesta história sem fim. O Madrid, entretanto, ainda está à espera.