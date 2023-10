O gerente da KSI diz que Jake Paul evita o confronto: ‘O cara não quer lutar com ele’

KSI poderia ser o bicho-papão de Jake Paul.

Pelo menos é assim que o gerente da KSI e cofundador do Misfits Boxing, Mams Taylor, vê as coisas.

Taylor apareceu em A hora do MMA antes da luta principal de KSI contra Tommy Fury no PRIME Card neste sábado em Manchester, Inglaterra, e afirmou que havia planos feitos entre ele e o empresário de Paul, Nakisa Bidarian, para os dois influenciadores se boxearem, mas Paul não estava interessado.

“O cara não quer brigar com ele”, disse Taylor. “Juro por Deus, sim, acredito que ele não sabia o que queria e está em conflito. Há momentos em que Jake realmente acredita que quer lutar contra KSI, e ele diz, ‘Dane-se, vamos colocar isso de lado e vamos fazer isso.’ Acredito que ele pensa isso. E então outras coisas atrapalham ou talvez porque Jake não tem tantas coisas acontecendo quanto KSI – que tem PRIME e Misfits Boxing e uma série de outras coisas – se Jake lutar contra KSI e perder para KSI, é isso. ele. Está feito. Para onde ele vai a partir daí? Ele vai ter que começar a jogar vôlei, dardos ou algo assim. Acho que ele tem muito mais a perder nesse sentido. Então talvez ele estivesse hesitante por esse motivo.

“Porque se ele realmente quisesse lutar, tínhamos 99 por cento dos termos acordados, Nakisa e eu. … Até twittei que essa luta vai acontecer esse ano. Isso iria acontecer em dezembro em um [Principality Stadium] em Cardiff, 90.000 pessoas. [The PRIME card] não teria acontecido. Reservamos o estádio. Tínhamos a data, 13 de dezembro ou algo assim. Nakisa disse que Jake mudou de ideia. Nós até nos oferecemos para avançar nesta data, por volta desta data, em outubro ou qualquer outra coisa, e então Nakisa me ligou depois da luta com Tommy e disse: ‘Ei, Jake mudou de ideia. Eu quero que ele lute contra KSI. Acho que faz sentido para ele depois de perder para Tommy, ele deveria lutar contra KSI, mas Jake diz que quer um nome maior e alguém contra quem ele possa provar seu valor.

“E sem desrespeito a Nate [Diaz], ele é incrível. Alguém que cresci assistindo e me divertindo. Eu sou um fã. Não estou desrespeitando Nate, mas não acho que ele seja um oponente mais difícil do que KSI no ringue de boxe.”

Paul entrou no ringue duas vezes em 2023, abrindo o ano com uma derrota por decisão dividida para Fury em fevereiro e depois se recuperando com uma vitória por decisão unânime sobre o ex-astro do UFC Nate Diaz em agosto. Ele está 7-1 como boxeador profissional, com vitórias notáveis ​​​​sobre os destaques do MMA Anderson Silva, Tyron Woodley e Ben Askren.

Tanto Paul quanto KSI construíram sua fama no YouTube e nas redes sociais, conquistando milhões de seguidores antes de migrarem para os esportes de combate. Foi KSI e o irmão mais velho de Paul, Logan Paul, que deram início à mania do boxe influenciador quando os dois lutaram em uma luta amadora em 2018 que terminou em empate majoritário. O evento supostamente atraiu bem mais de 1.000.000 de compras de pay-per-view.

Dada sua estatura atual no espaço do boxe influenciador, um confronto entre Jake e KSI parecia inevitável, mas Taylor acha que seu parceiro de negócios só pode esperar um certo tempo.

“KSI queria Jake Paul”, disse Taylor. “Ele realmente queria Jake Paul. Isso é o que todos nós queríamos, toda a comunidade, toda a cena queria isso, mesmo antes de eu fazer parte disso. … Mas ouça, estou no negócio KSI. Estou no ramo do Misfits Boxing, então levo isso a sério e faço minha pesquisa. Claro, esta é a luta lógica depois da luta entre Logan e KSI. Tem sido impossível fazer essa luta e não foi por falta de esforço da nossa parte. Eles oscilaram entre: ‘Oh, Jake quer seguir o caminho do boxe profissional, Jake quer enfrentar um desafio mais difícil, Jake quer fazer isso, Jake quer fazer aquilo.’ [Then they’ll say,] ‘OK, vamos lutar’ e depois mudam de ideia novamente. Então, realmente temos ficado frustrados e tentando fazer isso acontecer. … Realmente não é falta de esforço da nossa parte. Realmente não é uma vergonha para nós, porque quantas vezes você pode tentar?”

“Você não pode simplesmente ceder a tudo que esses caras querem, e é muito jogo e é exaustivo”, continuou Taylor. “Chegou ao ponto em que dissemos: ‘OK, Jake perdeu essa luta’, e KSI disse: ‘Eu quero Tommy Fury.’ Estávamos negociando com Tommy e ele disse: ‘Por que não assinamos isso?’ E ficamos presos no peso. Íamos fazer 180, isso foi acordado inicialmente verbalmente e então o lado de Tommy estava tipo, 185. Nós pensamos, não tem como, então ele disse, ‘183 é pegar ou largar, vamos apenas fazer KSI lutar contra um cara menor. Pelo menos eles foram diretos: ‘Não podemos fazer isso se for inferior a 183’.

“Então eu disse a KSI, ele disse, ‘Vou aceitar essa luta. Eu não me importo com o que alguém diz. Eu quero lutar contra Tommy Fury. Então ele colocou o pé nisso e nós resolveremos. Vamos esperar mais um pouco, ver o que acontece, é um grande pagamento para todos, e KSI diz, ‘Não. Eu não quero esperar. Eu quero lutar com ele. Quero ter esse objetivo na cabeça para poder começar meu acampamento.’”

KSI busca seu quinto sucesso no boxe em tantas aparições ao enfrentar Fury (9-0, 4 KOs) neste sábado. Em sua luta mais recente em maio passado, KSI viu um nocaute espetacular de Joe Fournier no segundo round ser anulado quando os replays mostraram que a sequência de finalização foi o resultado de uma cotovelada ilegal acidental.

Fury, por outro lado, vem da vitória de fevereiro sobre Jake Paul e agora busca silenciar outro YouTuber que virou boxeador. Para Taylor, KSI derrotar Fury é uma maneira indireta de KSI aparecer como “The Problem Child”.

“[KSI] vai em frente sem medo e ele queria lutar contra Jake”, disse Taylor. “Essa foi uma das razões pelas quais ele voltou ao boxe. Ele queria fazer alguns aquecimentos, voltar ao nível em que se sente confiante. Jake teve uma vantagem inicial. KSI estava fazendo música, Jake estava focado no boxe, e KSI disse, ‘Não, eu quero lutar com Jake. Vamos fazer isso agressivamente.’ Então nós realmente fizemos.

“Quando ele viu que isso simplesmente não iria acontecer com o time de Jake, ele disse: ‘Bem, logicamente para mim vencer o cara que venceu Jake é o melhor caminho que posso fazer. Isso é derrotar Jake sem sequer lutar com ele.”

Steven Marrocco contribuiu para esta história.