O gigante Daniel Jones foi descartado pela terceira semana consecutiva

Gigantes quarterback Daniel Jones sentirá falta dele terceiro jogo consecutivo com uma lesão no pescoço e Tirod Taylor começará no domingo no jogo do direito de se gabar do MetLife Stadium contra o Jatos.

Treinador dos gigantes Brian Daboll disse na sexta-feira que Jones e o running back reserva Gary Brightwell (músculo posterior da coxa) estará fora para o jogo de domingo. Os médicos não liberaram o contrato de Jones desde que ele se machucou em um sack contra o Miami em 8 de outubro.

Os Giants (2-5) buscarão a primeira sequência de vitórias da temporada enquanto tentam encerrar uma sequência de duas vitórias consecutivas dos Jets (3-3).

Jones disse repetidamente que seu pescoço está melhor e ele foi autorizado a praticar em exercícios individuais. Ele parecia ter progredido na semana passada, quando foi listado como questionável para o jogo contra Washington.

Esta semana, ele foi descartado dois dias antes da competição, e Daboll não tinha ideia na sexta-feira de quando seria liberado pela equipe médica.

Taylor jogou bem nos últimos dois jogos, levando Nova York a um Vitória por 14-7 sobre os Comandantes no domingo. Ele lançou dois passes para touchdown e não fez nenhuma interceptação desde que assumiu como titular.