O golpe brincalhão de Reba McEntire em Taylor Swift em vez de Travis Kelce: Eu tive uma queda por ele primeiro

EUNo mundo sempre divertido dos relacionamentos com celebridades, parece que mesmo as maiores estrelas não conseguem evitar de se deixar levar pela agitação do romance.

Ícone da música country Reba McEntire recentemente ganhou as manchetes ao revelar seu ciúme brincalhão do suposto romance de Taylor Swift com o tight end da NFL Travis Kelce.

Reba McEntire viu Travis Kelce primeiro

Durante uma entrevista com HOJE.como Cantora sertaneja de 68 anos compartilhou abertamente seus sentimentos sobre Swift relatou relacionamento com a estrela do Kansas City Chiefs.

McEntireque mantém um relacionamento de longo prazo com o ator Rex Linnadmitiu, “Oh, meu Deus, estou tão bravo com [Taylor] porque eu tinha uma queda por ele.”

Ela lamentou de brincadeira o fato de que sua admiração afetuosa por Kelce pode ter que acabar com seu novo envolvimento romântico.

McEntire até brincou com humor que ela “namorado” tive “enganado” nela.

Reba McEntire admiração de longa data por Travis Kelce não era segredo.

Ela sempre expressou seu carinho pela aparência charmosa do tight end enquanto assistia a jogos de futebol com seu parceiro, Rex Linn.

“Estávamos assistindo ele jogar porque eu amo os Chiefs e amo Patrick [Mahomes], e eu dizia: ‘Oh, ele é tão fofo. Ah, ele é tão fofo'”. ela mencionou durante sua entrevista.

Lançamento difícil do relacionamento de Swift e Kelce

Os rumores em torno de Taylor Swift e Travis Kelce relacionamento começou quando Rápido fez uma aparição surpresa em Kelce’s conjunto de jogos durante o Chefes de Kansas City partida contra o Chicago Bears em 24 de setembro.

Embora a dupla não tenha rotulado oficialmente seu relacionamento, suas saídas públicas juntos, incluindo uma aparição durante a estreia da temporada do SNL e sua presença no jogo do Chief’s Thursday Night na semana passada, aparentemente lançaram a natureza romântica de seu relacionamento.

Rápidoque ganhou as manchetes durante sua “The Eras Tour” neste verão, continuou a chamar a atenção, aparecendo recentemente na estreia de seu filme-concerto em Os anjos.