O Google eliminará senhas e implementará chaves de acesso: o que são e como funcionam?

Google deu luz verde à implementação de chaves de acesso, que permitem eliminar as senhas tradicionais em cada plataforma para ter um método único de segurança no login.

Google eliminará senhas e implementará senhas

Através do seu blog oficial, a empresa confirmou que esta ferramenta chegará às suas contas e que o objetivo é que num futuro próximo todos utilizem esta opção, em vez de palavras-passe longas ou verificações em duas etapas.

“Este anúncio é um grande avanço na adoção de chaves de acesso. Basicamente, permite que qualquer titular de conta do Google use chaves de acesso. Acredito que esta implementação servirá como um grande exemplo para outros provedores de serviços e é como um ponto de inflexão para a adoção acelerada de chaves de acesso”, disse Andrew Shikiardiretor executivo da FIDO Alliance, uma associação de grandes empresas de tecnologia.

O que são chaves de acesso?

As chaves de acesso são um tipo de chave criptografada, são baseadas em chaves criptográficas WebAuthn e utilizam um dispositivo do usuário, como um computador, um telefone celular ou uma chave de segurança. O que você basicamente faz é criar uma chave de acesso em um dispositivo e, em seguida, usá-la para fazer login em outros dispositivos.

Como funcionam as chaves de acesso?

Se você fizer login em sua conta do Google em um navegador, o Google (ou o serviço que o utiliza) saberá que você possui uma chave de acesso em um determinado celular.

Em seguida, será solicitado que você use este dispositivo para fazer login. No caso do Google, ele mostrará um QR no navegador e você terá que digitalizá-lo com seu celular.

Outra vantagem é que quando um serviço solicitar que você crie uma nova conta, seu dispositivo deverá informar que você pode gerar uma chave de acesso e a gerará automaticamente, sem que você precise fazer nada. A chave de acesso será salva no gerador de senha do Chrome e depois sincronizada em outros dispositivos com sua conta do Google.

O sistema funciona no Chrome e no Android, onde detecta automaticamente se você possui uma chave de acesso em um dispositivo móvel para esse serviço. A partir de agora, nas configurações do Google existe a opção de “pular senha quando possível”. Se marcarmos, as chaves de acesso serão a opção padrão.