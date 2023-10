Edesde que ele chegou para jogar Série A do AC Milan, Christian Pulisic recuperou o sorriso e conseguiu ser um dos melhores jogadores do futebol italiano da atualidade. Sem dúvida, ele é o melhor jogador de futebol americano do mundo atualmente e teve a chance de provar isso diante de seus torcedores. O Seleção Masculina dos Estados Unidos jogou novamente em Alemanha em Rentschler Field, Connecticut. É seguro dizer que depois da metade, Pulísico não decepcionou. Ele demorou menos de meia hora para confirmar porque está pegando fogo agora com um belter absoluto de fora da área. Os torcedores pularam de seus assentos para comemorar o gol maravilhoso que ele marcou, mas ainda havia muito tempo para jogar.

Até agora nesta temporada, Christian Pulisic conseguiu se tornar um dos jogadores ofensivos mais importantes do AC Milan e seus números provam isso. Um verdadeiro renascimento que os fãs de futebol americano estão testemunhando em Pulisic, que tomou a decisão perfeita de sair Chelsea quando ele fez isso. Desde que chegou aos rossoneri, ele já marcou quatro gols pelo AC Milan, líder da Série A, e aproveitando a vida. Na verdade, todos os analistas de futebol americanos concordam que Christian Pulisic está atualmente no melhor momento de sua carreira e o gol de sábado contra a Alemanha é uma prova disso. Gerente Stefano Pioli deu-lhe a confiança que ele precisava para alcançar seu verdadeiro potencial.

Ilkay Gündogan responde com o empate

Mesmo que a Seleção Alemã de Futebol atravessa atualmente um dos momentos mais difíceis da história, Ilkay Gundogan, do FC Barcelona marcou o empate antes do final do primeiro tempo. A Seleção Masculina dos Estados Unidos precisará que Pulisic jogue neste nível de agora até o Copa do Mundo de 2026 chega. Não haverá eliminatórias para a Copa do Mundo para eles, o que torna um pouco mais difícil permanecer competitivo no próximo torneio daqui a dois anos. Contanto que ele continue jogando e saudável, o céu é o limite para Christian Pulisic.