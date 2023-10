O guarda de segurança do YouTuber Jack Doherty nocauteou o cara e fez o mesmo com DaBaby

O guarda-costas de um YouTuber apagou as luzes de um cara – tudo isso foi capturado em vídeo … e isso cheira a déjà vu, considerando que ele fez isso antes, enquanto trabalhava para DaBaby .

Parece que Jack estava discutindo com alguns caras que estavam namorando Corinna e sua equipe – tudo decorrente de um aparente desprezo que ela fez a Jack durante a festa – e todos eles estão brigando por um tempo. .. até que esse segurança apareça.

Eventualmente, ele confronta um dos caras com quem Jack está enfrentando… e eles começam a trocar palavras – o que termina com o músculo contratado de JD jogando um feno do nada.