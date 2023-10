O guerreiro da estrada Rangers continua perfeito fora de casa e retoma a liderança da World Series sobre os D-backs

TO Texas Rangers estendeu sua impressionante seqüência de invencibilidade como visitante em 9 jogos ao derrotar o Arizona Diamondbacks por 3 a 1 na noite de segunda-feira no Chase Field em Phoenix para retomar a liderança (2 a 1) em 2023 Série Mundial.

O DBacks abriu mão de uma grande oportunidade de entrar no placar no parte inferior da 2ª entrada quando Christian Walker produziu uma dupla poderosa, imediatamente depois, o rebatedor designado Tommy Pham acertou um voo curto para o campo direito, e então, Adolis Garcia pegou a bola imediatamente e o jogador da primeira base do Arizona se aventurou até a base, onde foi facilmente abatido pelo arremessador Jonas Heim.

A grande terceira entrada para o Texas Rangers

Esse erro motivou os visitantes que no topo da terceira entrada mostraram seu poder ofensivo, primeiro com um único gol do segunda base Marcus Semien que trouxe o primeiro base Nathaniel Lowe para a base.

Novato Brandon Pfaadt’s O arremesso seguinte foi muito alto, o shortstop Corey Seager aproveitou a vantagem e acertou a bola no fundo do campo direito para seu quinto home run no Série Mundial.

O ataque do Arizona tentou reagir e na sexta entrada houve um momento agradável para eles quando com um único Ketel Marte chegou a 19 jogos seguidos com pelo menos uma rebatidaampliando o que já é o melhor sequência de todos os tempos nas ligas principaisporém, isso não serviu para diminuir a vantagem que os Rangers ainda tinham.

Curta abertura para Max Scherzer

Max Scherzer teve a honra de abrir o Jogo 3 para o Rangers, depois de ter feito isso antes na pós-temporada da MLB contra o Astros no entanto, ele só ficou no monte por três entradas por ter se aposentado devido a rigidez nas costas, Jon Gray assumiu seu lugar e conquistou a vitória. Gray conseguiu lançar três episódios desistindo apenas de um golpe e não permitiu nenhuma corrida ou golpe, retirando três adversários com três golpes.

Pfaadt, que teve uma ótima pós-temporada até então, pegou o L enquanto lançava 5 entradas e um terço, período em que ele permitiu três corridas, quatro rebatidas, rebateu quatro e desistiu de duas caminhadas.

O que vem por aí para os Rangers e Diamondbacks?

O importante Jogo 4 desta World Series acontecerá neste Terça-feira, 31 de outubro, também no Chase Field em Phoenix, Arizona.