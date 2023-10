O ícone dos Falcons acredita que a carreira de Desmond Ridder em Atlanta se resume às próximas 6 semanas

Tele Falcões de Atlanta têm sido um grupo competitivo para começar 2023 NFL temporada. O Falcões estão tentando acabar com uma seca de seis anos nos playoffs, e AtlantaA defesa do time intensificou-se em busca da pós-temporada – a unidade tem sido excelente contra o passe e melhor que a média na interrupção da corrida. Isso ajudou os Falcons a começarem com 3-3, colocando-os firmemente na disputa no apertado NFC Sul.

O que fica para trás é o ataque do Atlanta, que está em 29º lugar em pontos marcados apesar da presença de Drake Londres, Kyle Pittse novato estrela Gergelim Robinson. As críticas se concentraram no quarterback do segundo ano Desmond Cavaleirocuja inconsistência deixou os fãs querendo mais – e levou uma lenda dos Falcons a comentar sobre o primeiro Gato Urso de Cincinnatio futuro.

Falcons não tomaram uma decisão sobre Ridder

Em entrevista com O Atléticode Jeff Schultzradialista e ex- Falcões quarterback Matt Ryan disse isso Cavaleiro provavelmente tem cerca de seis semanas para provar que deveria ser Atlantaquarterback da franquia.

“O que você verá em outubro e novembro lhe dará uma temporada completa para avaliar onde ele está. … Se eu colocar meu limite de GM, diria que as próximas seis semanas são importantes. a decisão (sobre Ridder) ainda não foi tomada”, Ryan disse.

Ryan é o único jogador dos Falcons até agora a ganhar um prêmio de MVP enquanto jogava pela franquia.

Ridder liderou um NFL-melhores três tentativas de vitória, além de duas reviravoltas no quarto período. Sua exibição estelar contra o Houston Texanos – quando ele completou 28 de 37 passes para 329 jardas e um touchdown – foi a principal razão pela qual Atlanta conseguiu se recuperar e vencer aquele confronto da semana 6. Mas Ridder – que agora tem 10 partidas como titular na NFL – lançou três interceptações contra o Comandantes de Washington no domingo, derrotando o ataque dos Falcons no quarto período de uma eventual derrota por 24-16.

Ryan, que foi jogado no fogo proverbial imediatamente como novato em 2008, simpatiza com a situação de Ridder. Pela métrica de pontos adicionados esperados, Ridder está entre os 10 piores quarterbacks da NFL este ano – em parte devido a algumas jogadas conservadoras, mas também indicativo de um quarterback que ainda está aprendendo no trabalho.

“Gostaria que (Ridder) tivesse tido mais tempo jogando no ano passado”, disse Ryan. “A situação de cada pessoa é diferente. A minha era entrar e jogar imediatamente. … Eu adoraria ter visto (Ridder) antes porque cada jogo, cada situação, é muito valioso. Eu simplesmente não acho que você pode consiga isso do lado de fora. Haverá dores de crescimento.

Outra oportunidade contra Tampa

Falcões treinador Artur Smith está impressionado com Cavaleiroautoconsciência e compromisso de melhorar – o que ele terá outra chance de fazer em um confronto divisional crítico no domingo.

Os Falcons na semana 7 visitarão o Bucaneiros de Tampa Bayque busca se recuperar de uma humilhante derrota em casa para o Leões de Detroit. O vencedor provavelmente emergirá como o principal concorrente do Santos de Nova Orleans no NFC Sul – e poderia até reivindicar o primeiro lugar se o Santos perder para o Jaguares de Jacksonville na noite de quinta-feira.