O impressionante marco financeiro de Michael Jordan: torna-se o primeiro esportista a entrar na lista Forbes 400

Michael Jordan atingiu um novo marco financeiro: ele se tornou o primeiro esportista a entrar Os 400 da Forbes, uma lista definitiva dos 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Segundo a Forbes, o patrimônio líquido combinado dos que compõem a lista é um impressionantes US$ 4,5 trilhõese você precisará de um mínimo de US$ 2,9 bilhões para ter uma chance de entrar nele.

Quanto vale Michael Jordan?

A Jordânia conseguiu ultrapassar significativamente a marca dos três mil milhõesdaí sua inclusão na lista deste ano, e embora o lendário jogador de basquete tenha conseguido ganhar uma grande quantia de dinheiro durante sua carreira na quadra, a maior parte de seu sucesso financeiro veio de seus negócios fora dela.

Dentro da luxuosa mansão de Michael Jordan em ChicagoMarca English

Durante sua ilustre carreira de jogador de 19 anos, na qual coroou Campeão da NBA seis vezes e nomeado NBA All-star em 14 ocasiões– para citar apenas algumas das conquistas do jogador-, Jordan ganhou um total de US$ 94 milhões de dólares.

Claro, foi o incrível sucesso de Jordan no esporte que lhe permitiu construir seu império lucrativo. Colaborações e patrocínios com empresas como Gatorade, Hanes, McDonald’s e Nike viram o número de zeros em sua conta bancária aumentar significativamente. No caso deste último, seu último o salário anual da Nike era de impressionantes US$ 260 milhões.

Charlotte Hornets, uma enorme fonte de renda



Jordan comprou uma grande participação no Charlottle Hornets em 2006, o que o tornou co-proprietário e chefe de operações de basquete do time da NBA. Acontece que era dele empreendimento comercial mais lucrativo. Pouco menos de 20 anos depois, tendo crescido significativamente a franquiaJordan vendeu sua participação majoritária por três bilhões em 2023.