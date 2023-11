O Instagram, uma das principais redes sociais do mundo, está sempre se atualizando para atender às demandas de seus usuários. Uma das mudanças mais comentadas e aguardadas é a possível introdução de um feed específico exclusivamente para contas verificadas.

O INSTAGRAM planeja introduzir feed exclusivo para contas verificadas? Confira possíveis mudanças na rede social

Recentemente, o diretor do Instagram, Adam Mosseri, surpreendeu os usuários durante uma transmissão ao vivo. Isso porque ele mencionou que a equipe da plataforma estava considerando uma nova atualização para melhorar a experiência de seus usuários. Contudo, essa novidade envolve a criação de um feed exclusivo para contas verificadas.

Atualmente, o selo de verificação do Instagram é atribuído a duas categorias de perfis: pessoas influentes e aqueles que adquiriram o “Meta Verified”. De acordo com Mosseri, essa funcionalidade revolucionária ficaria disponível ao lado das opções “Favoritos” e “Seguindo”.

Um feed específico para contas verificadas?

Em suma, o Instagram já oferece um modo de assinatura que fornece várias vantagens para os assinantes, incluindo reconhecimento dentro da plataforma. No entanto, a equipe do Instagram deseja proporcionar benefícios adicionais aos detentores do selo de verificação.

No entanto, em relação ao novo feed, ainda não foram divulgadas informações detalhadas. Visto que o diretor não especificou quando os testes dessa funcionalidade começarão ou quais usuários terão acesso à versão beta. Nesse caso, teremos que aguardar por mais informações concretas.

Semelhança com o Twitter?

Quando as primeiras informações sobre a atualização foram divulgadas, muitos compararam a funcionalidade com a aba de contas verificadas que o Twitter oferece em suas “Notificações”. No entanto, há algumas diferenças notáveis.



Você também pode gostar:

Diferentemente do Twitter, a aba do Instagram não mostrará exclusivamente as publicações dos usuários verificados. Em vez disso, ela separará as interações desses usuários das interações com os demais usuários. Desse modo, isso significa que os seguidores verificados não terão um feed exclusivo de suas postagens.

No entanto, é importante ressaltar que a Meta, a empresa responsável pelo Instagram e outras redes sociais, negou recentemente os rumores de que planeja implementar um filtro de contas verificadas no feed da rede social. Portanto, por enquanto, essa atualização é apenas uma hipótese para os usuários, mas pode se tornar realidade em breve.

Ampla expectativa

Certamente, a possível introdução de um feed exclusivo para contas verificadas no Instagram tem gerado muita expectativa entre os usuários. Contudo, embora ainda não tenhamos informações detalhadas sobre como essa funcionalidade funcionará, é evidente que o Instagram está empenhado em melhorar a experiência de seus usuários, especialmente para aqueles que conquistaram o cobiçado selo de verificação.

Resta-nos aguardar por mais notícias e detalhes sobre essa atualização que poderá transformar a maneira como os influenciadores e empresas se destacam na plataforma.

As constantes mudanças nas redes sociais

As redes sociais, desde o seu surgimento, têm passado por uma evolução constante. Em suma, elas não são mais apenas espaços para conectar amigos e compartilhar fotos. Pois atualmente desempenham um papel vital na comunicação, marketing, negócios e até na política. À medida que a tecnologia avança e a sociedade muda, as redes sociais precisam se adaptar para continuar sendo relevantes.

Introdução de novos recursos

Uma das maneiras pelas quais as redes sociais mantêm os usuários envolvidos é através da introdução de novos recursos e funcionalidades. A cada atualização, as plataformas buscam oferecer algo inovador. Por exemplo, o Instagram já incorporou recursos como Stories, IGTV e Reels para competir com outras plataformas e manter os usuários entretidos.

Contudo, é importante mencionar que nem todas as mudanças nas redes sociais são recebidas de forma positiva. Visto que algumas atualizações podem gerar controvérsias e críticas, como mudanças na política de privacidade, algoritmos de classificação de conteúdo e a disseminação de desinformação. Portanto, as redes sociais também enfrentam desafios regulatórios e pressões para garantir a segurança dos usuários.