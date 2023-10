O jogador do USWNT que cansou de se ajoelhar antes das partidas

Carli Lloyd, o ex- Seleção Feminina dos EUA (USWNT) estrela, explicou recentemente sua decisão de não se ajoelhar com seus companheiros de equipe durante o Olimpíadas de Tóquio 2020que havia sido adiado para 2021 devido à pandemia de COVID-19.

Apesar do ajoelhamento generalizado nos desportos como forma de protesto contra o racismo George Floydmorte em 2020, Lloyd escolheu ficar antes da partida pela medalha de bronze contra a Austrália, seu último jogo de medalha.

Por que Carli Lloyd não se ajoelhou nas Olimpíadas?

Discutindo o porquê, ela disse que sentia que ajoelhar-se estava se tornando um ato rotineiro sem impacto significativo.

Lloyd esclareceu que ela havia se ajoelhado em jogos anteriores do torneio e estava confortável com o propósito do protesto, afirmando que nenhuma nação é perfeita e que ela vê todos como seres humanos.

Ela também reconheceu a existência de pontos de vista diversos e a potencial difamação daqueles que têm opiniões divergentes.

“Senti como se já tivesse feito isso cinco outras vezes e só queria defender esta.” Lloyd disse ao programa ‘Kickin’ It’ da CBS Sports.

“Era isso, não havia outro pensamento nem nada.

“Achei que já tínhamos nos ajoelhado o suficiente e só queria me levantar para o meu último jogo no campeonato mundial.

“Acho que chegamos a um ponto em que, se não houver uma opinião específica, outras pessoas não poderão ter outras opiniões.

“É meio que se contradizendo. Naquele momento, eu meio que cansei de me ajoelhar logo antes do jogo, porque havíamos feito isso por um ano inteiro ou mais antes.”