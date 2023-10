O lindo presente de Taylor Swift para Brittany Mahomes comemorado pelos fãs

Brittany Mahomesesposa de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomesdesenvolveu uma estreita amizade com Taylor Swift.

Bretanha compartilhou seu apoio Rápido no Instagram Stories postando um vídeo de um pacote promocional, que incluía um suéter universitário azul claro com ‘1989’ bordado, uma nota manuscrita e uma foto da capa da música. Bretanha marcado Taylorconta do Instagram e usou a hashtag “#Taylor’sversion”.

Esta amizade não é surpreendente, visto que Rápido está namorando Cidade de Kansas estrela Travis Kelceque é companheiro de equipe Bretanhamarido. De acordo com uma fonte, Bretanha e Taylor tornaram-se próximos em um curto período e saíram algumas vezes. Bretanha vê Taylor tão doces e realistas, e eles se dão bem.

Amizade florescente

A conexão entre a esposa do jogador da NFL e a estrela pop cresceu, com Bretanha mostrando apoio para Taylora música.

A sua associação não se baseia apenas nos laços profissionais dos seus entes queridos, mas também numa amizade genuína que se desenvolveu, permitindo-lhes estabelecer laços através de interesses e experiências partilhados.

“Eles saíram algumas vezes e ficaram bastante próximos em um curto período de tempo. Bretanha acha Taylor é tão doce e pé no chão, e eles se dão muito bem.”