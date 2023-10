O livro de memórias de Meghan Markle terá como alvo Kate Middleton, prevê especialista real

Meghan MarkleO potencial livro de memórias pode lançar luz sobre seu relacionamento tenso com o falecido princesa Diana, de acordo com um especialista real. Tem havido especulações de que o Duquesa de Sussex pode seguir os passos de seu marido e lançar um livro que conta tudo detalhando sua experiência como membro da Família Real e sua vida desde que deixou o cargo.

Especialista real Phil Dampier sugere que se Meghan escrevesse um livro de memórias semelhante, é provável que Kate Middletonse tornaria um alvo.

Dampier explica: “Todos ficarão fascinados ao ouvir a opinião de Meghan sobre seu relacionamento com Kate, se ela foi hostil ou a acolheu desde o início. Ela provavelmente pensou que deveria ter recebido tratamento igual e não gostou que ela e Harry fossem vistos como secundário para William e Kate. Meghan provavelmente falará sobre as comparações feitas na imprensa entre eles e pode parecer amarga.”

Dampier também acredita que se Meghan criticasse Kate em suas memórias, isso prejudicaria qualquer chance de reconciliação entre os dois. Sussex e os Cambridges. Ele afirma: “Seria realmente a gota d’água, e duvido que William e Kate voltassem a falar com Harry. Embora Meghan não possa criticar diretamente a falecida Rainha, ela poderia revelar conversas privadas, o que seria preocupante para a família real. “

Os rumores continuam a girar em torno dos Sussex

Além do livro de memórias em potencial, houve rumores de Príncipe Harry retornando ao Reino Unido em busca de um novo lar. No entanto, especialista real Tessa Dunlop argumenta que esta mudança não se alinharia com a natureza preocupada com a segurança dos Sussex:

“As suas recentes visitas ao Reino Unido incluíram uma dispendiosa batalha legal com a imprensa britânica, uma breve aparição num evento de coroação e um evento de caridade na Alemanha. Estas ações não sugerem que ele esteja prestes a começar a procurar uma casa no Reino Unido. .”

Dunlop sugere que, embora Harry possa desejar uma residência em Londres, seria mais prático para os Sussex ficarem com a família na propriedade de Windsor ou em um dos palácios de trabalho de Londres, onde a segurança está prontamente disponível. Ela conclui: “É o público britânico que sente falta de Harry, e não o contrário”.