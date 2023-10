O membro da banda 5ive, Ritchie Neville, quer esmagar carne com 98 graus

Os meninos do 5ive dizem que querem abandonar sua briga de longa data com a boy band rival 98 Degrees… embora Nick Lachey O grupo mais uma vez os convocou ao vivo.

Isso vem logo após 98 Degrees atacar o grupo masculino britânico no início desta semana… Nick e o grupo fizeram um sucesso de rádio promovendo seus próximos shows com duas boy bands com as quais eles se dão bem, All-4-One e O-Town , mas então a conversa mudou quando 98 bateu 5ive, mais uma vez trazendo à tona sua briga de décadas.

98 Degrees e os anfitriões ganharam 5 cinco por ser a pior boy band de todos os tempos… relembrando o desentendimento que remonta aos anos 90. Nick e os caras já fizeram isso antes, anteriormente chamando 5ive em Andy Cohen show, que motivou uma resposta forte do ex-membro do 5ive Amor Abz .

Mas Ritchie nos diz… “Eles podem continuar com a treta e a imaturidade se quiserem. Estamos apenas seguindo com nossas vidas, fazendo shows e criando nossos filhos.”

De acordo com Ritchie, a briga de longa data começou quando o 98 Degrees foi ao Reino Unido nos anos 90 para a turnê “Smash Hits”, onde dividiram os holofotes com o 5ive, uma banda nova de Londres na época.

Ritchie diz que a rivalidade cresceu a partir de ambas as bandas competindo pelo amor do público em turnê, e ele diz que 5ive ganhou uma votação do público e foi para o Smash Hits Poll Winners Party – um show de premiação britânico televisionado. Ele diz que 98 Degrees ficou com ciúmes e brigou com 5ive desde então.