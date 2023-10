O ‘milagre’ de Aquiles de Aaron Rodgers: a cirurgia que pode permitir que ele jogue mais cedo do que o esperado

Nnovo quarterback do York Jets Aaron Rodgers sofreu um revés significativo quando rompeu o tendão de Aquiles apenas quatro jogadas no NFL temporada.

Muitos acreditavam que esta lesão o deixaria de fora até a temporada de 2024, especialmente devido à sua idade, já que ele completará 40 anos em dezembro.

Me dê suas dúvidas… então observe o que eu faço” – Aaron Rodgers promete retornar à NFL após lesãoShow de Pat McAfee

No entanto, Rodgers recentemente se tornou viral por lançar passes no MetLife Stadium, quase cinco semanas depois de passar por uma cirurgia inovadora.

Que cirurgia Aaron Rodgers fez no tendão de Aquiles?

Esta cirurgia, realizada por Dr. Neal ElAttracheenvolveu o uso de uma cinta interna para agilizar o processo de reabilitação.

Agora, cirurgião ortopédico Dra. discutiu a cirurgia e explicou que as atividades de levantamento de peso podem ser retomadas relativamente logo após uma cirurgia no tendão de Aquiles.

“A ideia é que eles coloquem pontos, ou suturas fortes, no tendão de Aquiles e depois façam um furo no osso do calcanhar, na parte de trás, onde o Aquiles se insere no osso do calcanhar”, Chien disse à Fox News Digital.

“Então você basicamente ancora o Aquiles dentro do seu osso.

“A ideia, ou a forma como anunciam o implante, é que ele pode potencialmente ajudar a acelerar a sua recuperação.

“Em vez de um tendão se curar sozinho, você tem uma interface entre o tendão e o osso no local de inserção.

“Normalmente, os tendões cicatrizam melhor contra os ossos. Portanto, idealmente, pode aumentar a taxa de recuperação e a velocidade de recuperação após uma ruptura do tendão de Aquiles, mas há dados e pesquisas limitados que mostram que isso acelera absolutamente as coisas.

“Acho que é reconhecido que no ambiente esportivo profissional a reabilitação e a terapia são muito mais intensas.

“É como se fosse um trabalho de tempo integral. Então, acho que não são apenas rupturas do tendão de Aquiles, mas outras lesões esportivas ortopédicas em atletas profissionais.

“Pela reabilitação física que acompanha as demandas de sua profissão, acho que quatro a cinco meses pode ser um período razoável para que eles retornem.”

Não há cronograma para recuperação de Aaron Rodgers

Embora o tempo típico de recuperação possa ser de até um ano, RodgersO progresso recente e os comentários sobre estar “adiante do cronograma” geraram especulações de que ele poderia retornar no final da temporada se o New York Jets estiver na disputa dos playoffs.

“Existem apenas marcadores” Rodgers disse ao ‘The Pat McAfee Show’.

“Você me viu andar sem muletas e jogar no campo.

“Outro marcador será correr, e outro marcador provavelmente passará por um treino pré-jogo e entrará no campo de treino.

“Obviamente, estamos adiantados. Há muitos fatores para isso.

“Essa é a maneira como ataquei a reabilitação.

“Há obviamente a cirurgia que Dr. fez. Há a reabilitação que fiz e a abordagem 24 horas por dia que tive.

“Há também a implementação da dieta que tenho feito, e depois apenas o poder da mente e o poder de manifestação dos desejos.”