O Museu do Louvre, em Paris, está sendo evacuado após uma ameaça enquanto a França está sob alerta máximo

Tele Museu do Louvre em Paris está evacuando todos os visitantes e funcionários e fechando cedo no sábado porque recebeu uma ameaça por escrito. Ele disse que a medida estava ligada à decisão do governo de colocar França em alerta máximo após um esfaqueamento fatal em uma escola cometido por um suposto extremista.

O serviço de comunicação do Louvre disse que ninguém ficou ferido e nenhum incidente foi relatado. A polícia de Paris disse que verificações no museu estão em andamento. Policiais isolaram a área enquanto turistas e outros visitantes saíam do museu.

O governo francês aumentou o nível de alerta de ameaça e está a enviar 7.000 soldados para aumentar a segurança após o ataque à escola de sexta-feira. O governo também está preocupado com as consequências da guerra entre Israel e o Hamas em França.

O Louvre, que abriga obras-primas como a Mona Lisa, recebe entre 30 mil e 40 mil visitantes por dia.

A França está mobilizando 7.000 soldados após um esfaqueamento mortal em uma escola por um suposto radical islâmico

A França mobilizará até 7.000 soldados para aumentar a segurança em todo o país depois que um professor foi mortalmente esfaqueado e três outras pessoas ficaram feridas em um ataque a uma escola cometido por um ex-aluno suspeito de radicalização islâmica, disse o gabinete do presidente no sábado.

Alguns alunos, pais e funcionários regressaram à escola Gambetta-Carnot, na cidade de Arras, no norte, quando esta reabriu na manhã de sábado para se reconectarem e procurarem apoio, após o ataque de sexta-feira que abalou a França num contexto de tensões globais devido à guerra Israel-Hamas.

As autoridades antiterroristas estão investigando o esfaqueamento e o suposto agressor e vários outros estão sob custódia, disseram os promotores. O suspeito esteve recentemente sob vigilância dos serviços de inteligência por radicalização. Documentos judiciais vistos pela Associated Press mostram que ele é natural da região da Inguchétia, nas montanhas do Cáucaso, na Rússia, vizinha da Chechênia. As autoridades identificaram-no inicialmente como checheno.

O governo francês intensificou o alerta de ameaça nacional e o presidente Emmanuel Macron ordenou que até 7.000 soldados fossem destacados até segunda-feira à noite e até novo aviso para reforçar a segurança e a vigilância em toda a França, disse o seu gabinete. A postura de ameaça de “ataque de emergência” permite ao governo mobilizar temporariamente os militares para proteger locais públicos, entre outras medidas.

O motivo exato do agressor permanece obscuro e ele se recusa a falar com os investigadores.

Na escola, no sábado de manhã, a polícia montou guarda enquanto adultos e crianças chegavam. As aulas foram canceladas, mas a escola reabriu para quem quisesse se unir ou buscar apoio. Uma mãe disse que veio com a filha de 17 anos numa demonstração de desafio contra o extremismo e para superar o medo de regressar a um local onde as crianças ficaram trancadas durante horas após o esfaqueamento.

Outra mãe procurou orientação de conselheiros sobre como apoiar os seus dois filhos, que testemunharam o ataque no pátio da escola.

“Como adultos, temos dificuldade em dar um passo atrás, mas para eles são crianças”, disse Emily Noge, chegando à escola com os filhos e o companheiro. então manter as coisas separadas, dizer que passamos de um exercício para algo dramático, é muito complicado para eles.”

”São sempre os mesmos momentos que voltam: o pátio da escola, as cadeiras para se protegerem, os esfaqueamentos, os porquês. ‘Por que nós? Por que Arras? Por que os professores? Eles eram bons professores. Eles estavam lá para nos proteger”’, disse ela.

Para muitos em França, o ataque reflectiu o assassinato de outro professor, Samuel Paty, há quase exactamente três anos, perto da sua escola na região de Paris. Ele foi decapitado por um checheno radicalizado e posteriormente morto pela polícia.

O suspeito do ataque desta semana estava sob vigilância desde o verão por suspeita de radicalização islâmica, disseram os serviços de inteligência franceses à AP. Ele foi detido na quinta-feira para interrogatório com base no monitoramento de suas ligações nos últimos dias, mas os investigadores não encontraram nenhum sinal de que ele estivesse preparando um ataque, disse o ministro do Interior, Gerald Darmanin.

A inteligência francesa sugeriu uma ligação entre a guerra no Médio Oriente e a decisão do suspeito de atacar, disse o ministro. Ele disse que as autoridades detiveram 12 pessoas perto de escolas ou locais de culto desde o ataque do Hamas a Israel, algumas das quais estavam armadas e se preparavam para agir. A França aumentou a segurança em centenas de locais judaicos em todo o país esta semana.

O promotor disse que o suposto agressor era um ex-aluno e gritou repetidamente “Allahu akbar” ou “Deus é grande” durante o ataque. Os promotores estão considerando acusações de assassinato relacionado ao terrorismo e tentativa de homicídio contra o suspeito.

O educador morto foi Dominique Bernard, professor de francês na escola Gambetta-Carnot, que matricula alunos de 11 a 18 anos. Outro professor e um segurança estavam em estado crítico, com ferimentos causados ​​pelo esfaqueamento, disse a polícia. O promotor de contraterrorismo disse que um trabalhador de limpeza também ficou ferido.

Ao anunciar que a escola reabriria no sábado, Macron exortou o povo francês a “permanecer unido”.

“A escolha foi feita para não ceder ao terror”, disse ele. “Não devemos deixar que nada nos divida e devemos lembrar que as escolas e a transmissão do conhecimento estão no centro desta luta contra a ignorância”.