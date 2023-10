Failure para medalha no deste ano Copa do Mundo da Fiba serviu como um sério alerta para o NBAAs estrelas americanas – Equipe EUA está determinado a retornar ao topo do mundo do basquete.

Ganhar o ouro no Jogos Olímpicos de 2024 em Paris será o objetivo, senão a expectativa, depois de reinar MVP da NBAJoel Embiid na quinta-feira escolheu representar o Estados Unidos sobre França – um final surpreendente para uma feroz batalha de recrutamento que vinha ocorrendo nos bastidores.

Por que Embiid se juntou à equipe dos EUA?

De acordo com ESPNde Ramona Shelburne, Embiid vinha discutindo seu futuro internacional com Grant Hillo Hall da Fama pequeno para frente e Equipe EUAatual diretor executivo. Ele tomou sua decisão e informou Colina na quinta-feira, pondo fim a um sprint por seus serviços desde o NÓS, Françae Camarõesonde Embiid nasceu.

Embiid, que possui cidadania francesa e americana, se inspirou para ajudar a equipe dos EUA a retornar à sua antiga glória após recentes resultados decepcionantes em torneios. Embora a equipe dos EUA tenha conquistado a medalha de ouro em cada uma das últimas quatro Jogos Olímpicos de Verãoterminou em sétimo lugar no Copa do Mundo Fiba 2019 e não conseguiu a medalha na edição de 2023, conseguindo apenas um quarto lugar – a primeira vez em mais de 50 anos que os EUA não conseguiram chegar ao pódio consecutivamente Copas do Mundo.

Embiid quer acabar com essa tendência de queda – e ele teria se sentido ainda mais inspirado pela perspectiva de ganhar o ouro na frente de seu filho de três anos. Arthurque é cidadão americano de nascimento.

O pequeno Arthur Embiid leva o pai Joel às lágrimas durante o discurso do MVP

Filho de Joel Embiid faz MVP chorar durante discursoTwitter

Os ingredientes de uma equipe inesquecível

EmbiidO compromisso da empresa mostra que Equipe EUA está lançando um esforço bem-sucedido para atrair alguns dos NBAas maiores estrelas da empresa à sua causa.

Stephen Curry e Lebron James estão entre as outras estrelas que estão pensando em unir forças no próximo ano no Olimpíadas. No Estado Douradoé o dia da mídia desta semana, Curry praticamente confirmou sua intenção de se juntar à equipe dos EUA – que atualmente é treinada por Steve Kerro Guerreiros‘treinador principal desde 2014.

“Definitivamente quero estar no time”, disse Curry.

A decisão final de Embiid pode desencadear uma reação em cadeia entre os jogadores americanos de elite da NBA. Fénixde Kevin Durant e Miamide Bam Adebayo já se comprometeram Paris 2024enquanto Adebayocompanheiro de equipe Jimmy Butler também sinalizou seu interesse. Antonio Davis, Jamescompanheiro de chapa em Os anjostambém está avaliando se deve ir ao Olimpíadas.