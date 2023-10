O novato do Spurs, Victor Wembanyama, assume no quarto trimestre, OT vs. Rockets pela primeira vitória na NBA

incentivo de São Antônio novato Victor Wembanyama marcou nove de seus 21 pontos no quarto período para forçar a prorrogação contra o Foguetes Houston (0-2) Sexta à noite no AT&T Center.

Wembanyama, 19 anos, somou mais quatro pontos no OT para selar a primeira vitória de sua NBA carreira. O fenômeno francês somou apenas oito pontos nos três primeiros quartos antes de assumir o controle nas duas pontas. Ele também registrou três bloqueios e dois roubos de bola.

Doncic elogiou Wembanyama após sua estreia na NBA: “Ele vai ficar ainda melhor”

A primeira escolha geral do draft mais recente está à altura do incrível hype, mas o técnico do Spurs Gregg Popovich fez um ótimo trabalho cercando-o com as peças certas.

Devin Vassell marcou 25 pontos, o recorde da equipe, para o San Antonio, Keldon Johnson adicionou 20 peças e Jeremy Sochan e Cedi Osman cada um somou 14 pontos.

Os Rockets fizeram um grande esforço com seis jogadores com pontuação de dois dígitos, incluindo todos os cinco titulares: Alperen Sengun (25), Fred VanVleet (24), Jalen Verde (22), Dillon Brooks (17) e Jabari Smith Jr.. (13).

Victor Wembanyama jogando muito maior

Durante a pré-temporada e a abertura da temporada, uma derrota para o Dallas MavericksWemby não lutou muito nas pranchas, mas desta vez acumulou 12 rebotes.

Seu arremesso de três pontos, no entanto, sofreu uma queda enorme. Ele acertou 0 de 6 de longe e um total de 7 de 19 em campo contra o Houston.

Wemby, para seu crédito, abandonou os arremessos de além do arco quando viu que não estavam caindo e, em vez disso, atacou a cesta com grande sucesso na reta final da disputa.

Os Spurs visitam o Clippers de Los Angeles na segunda-feira, enquanto o Rockets recebe o Guerreiros do Golden State.