O número incompreensível de novos fãs que Taylor Swift ganha para cada jogo dos Chiefs que ela participa

Chefes de Kansas City ganhar uma média de 18.000 novos fãs a cada vez Taylor Swift assiste a um jogo da NFL, descobriu uma nova pesquisa.

Os especialistas em cultura pop da Ser médio analisou as contas do Instagram dos Kansas City Chiefs, da NFL e Travis Kelce para ver como o número de seguidores aumentou em média no dia seguinte ao comparecimento de Taylor a cada jogo do Chiefs.

Vídeo de momento doce de Taylor Swift e Travis Kelce em Nova YorkMarca English

Sua terceira aparição

Taylor fez sua terceira aparição na recente vitória do Chiefs contra o Denver Broncos. Em média, a conta do Chiefs no Instagram ganha 18.383 novos seguidores após cada aparição de Taylor.

Cada vez que Taylor assiste a um jogo da NFL, o oficial da NFL Instagram também vê um aumento médio de 12.839 seguidores, enquanto a conta pessoal de Travis Kelce experimenta um enorme aumento médio de 124.090 seguidores.

Taylor Swift e Brittany Mahomes compartilham um doce momento no camarote VIP do jogo dos Chiefs

Preetham Reddy, fundador da Averagebeingcomentou sobre o impacto de Taylor na NFL e no Kansas City Chiefs: “Muitos Swifties claramente deram seu apoio ao novo romance de Taylor com o tight end do Chiefs, Travis Kelce, com seguidores no Instagram aumentando tanto para o jogador quanto para sua equipe ao longo do mês passado.”

“Será interessante monitorar a tendência futura para ver se as aparições de Taylor nos jogos da NFL continuam a impactar a popularidade dos Chiefs nesta temporada.”