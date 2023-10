O pai de Britney Spears não está preocupado com seu próximo livro de memórias, não vai lê-lo

Jamie Spears não está nem um pouco preocupado com o conteúdo Britney Spears ‘ próximo livro de memórias… ele nem vai se preocupar em ler o livro.

Uma fonte próxima à família Spears disse ao TMZ… Jamie não está preocupado com o que Britney tem a dizer sobre ele em seu novo livro, “The Woman In Me”, porque ela já o criticou tanto no tribunal quanto nas redes sociais, uma vez dizendo que ela esperava que ele passasse o resto da vida na prisão.