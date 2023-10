O pânico surge no AMC Theatre em meio a alarme de incêndio, Scorsese está lá para ‘KOTFM’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Um teatro AMC em Los Angeles entrou em pânico e confusão durante uma aparente emergência no fim de semana – uma cena frenética que pode ter realmente afetado alguém. Martin Scorsese.

Tudo isso aconteceu no sábado à noite no local da AMC Century City – onde testemunhas oculares disseram ao TMZ que todas as exibições por volta das 19h (horário do Pacífico) foram interrompidas e interrompidas depois que um alarme de incêndio começou a soar em toda a instalação… cuja causa ainda não está clara .

Disseram-nos que os funcionários da AMC não foram muito úteis para esclarecer às pessoas o que estava acontecendo ou o que fazer – e as pessoas começaram a sair por conta própria… indo para o lobby.

Nossas fontes nos dizem, no entanto, que algumas pessoas estavam realmente pirando um pouco – vendo como aparentemente nenhuma informação estava sendo comunicada, um punhado de pessoas pensou que poderia ter havido uma situação de atirador ativo… então sim, parece que foi uma situação caótica.

Disseram-nos que as pessoas estavam desajeitadamente paradas… sem muita certeza do que fazer. Eventualmente, porém, uma fila enorme se formou quando ficou claro que seus filmes estavam arruinados – e o relacionamento com os convidados começou a reembolsar.

Nossas fontes nos disseram que todos conseguiram seu dinheiro de volta – isso, ou um voucher de filme para outra visita – e que até mesmo o filme de Taylor Swift, que está sendo vendido como um evento de estreia, foi homenageado pela equipe da AMC. .mas todo o processo foi complicado.

Scorsese surpreendeu nosso teatro e veio apresentar KILLERS OF THE FLOWER MOON no Century City AMC. pic.twitter.com/H5iww5Qylv -Jason Overbeck (@bentclouds) 22 de outubro de 2023

O melhor de tudo isso é que Scorsese estava presente no sábado à noite em Century City – enquanto apresentava uma exibição de ‘Killers Of the Flower Moon’ na mesma época.