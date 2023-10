O papel de segurança de Alec Baldwin em ‘Rust’ sob microscópio em caso criminal

Alex Baldwin pode não estar fora de perigo no caso criminal de ‘Rust’, porque a possibilidade de os promotores reapresentarem as acusações ainda está criando … dependendo do que eles aprenderem sobre os documentos relacionados ao planejamento de pré-produção do filme.

Um juiz tomou recentemente uma decisão importante depois que promotores do Novo México pediram a entrega de documentos vinculados a quaisquer contratos entre Baldwin e as produtoras que trabalham no filme. Esses documentos poderiam esclarecer como a produção lidou com o treinamento com armas e a segurança no set, e se algum atalho foi cortado para economizar dinheiro.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Hizzoner opinou sobre o assunto e decidiu que os registros precisavam ser repassados ​​ao escritório do promotor.

O armeiro do filme, Hannah Gutierrez-Reed – que ainda enfrenta uma acusação de homicídio involuntário – tem argumentado que as produtoras basicamente a paralisaram e a impediram de fazer seu trabalho corretamente. Ela alegou que lhe foi negado treinamento adicional com armas de fogo… dizendo que os produtores citaram um orçamento apertado como o motivo.

Dependendo do que for encontrado nos documentos entregues, isso poderá significar novos problemas para Baldwin.

Lembre-se, ele foi inicialmente acusado de homicídio involuntário, mas em abril isso foi abandonado. Agora, é possível que ele seja acusado novamente.



Reproduzir conteúdo de vídeo





21/10/21 TMZ. com