O pesadelo de Mac Jones dos Patriots continua: iguala o recorde de seis escolhas de todos os tempos de Tom Brady no Gillette Stadium

TOs New England Patriots se encontram mais uma vez em uma situação familiar e frustrante.

Mac Jones continuou com mais um desempenho decepcionante no primeiro tempo do jogo contra o New Orleans Saints, que terminou com o time visitante em vantagem. 21-0 no meia hora.

Depois de uma série de reviravoltas, incluindo uma escolha seis no confronto da semana passada contra o Dallas Cowboys, Jones estava procurando por redenção contra o Santos de Nova Orleans.

No entanto, a narrativa parece ter permanecido a mesma durante o quarterback.

Jones lança a quarta escolha de seis em 20 jogos no Gillette Stadium



Em domingo jogo contra o SantosJones lançou uma interceptação que chegou às mãos de Santos costas defensivas Tirano Mathieu.

Esse revés precoce marcou um começo de pesadelo para um jogo que parecia crucial para Jones’ futuro com a franquia e sua carreira geral como zagueiro titular.

“Músicas Zappe” não demorou muito para ser ouvido em Estádio Gillette enquanto os fãs mostravam sua frustração com o Chamador de sinal de 25 anos.

Online foi um discurso muito parecido com fãs pedindo a remoção de Jones depois de outro desempenho abaixo da média do Alabama produtos.

Jones’ estatísticas para domingo jogo através de três quartos mostrou-o completando 12 de 22 passes para 110 jardas e duas interceptações.

Os Patriots agora ficaram para trás por uma situação assustadora 31 pontos pela segunda semana consecutiva.

Bill Belichick foi forçado a sentar no banco Jones A favor de Zappe durante o 4º trimestre.

De acordo com CBSisso marca o primeira vez em 26 anos que o Tapinhas ficaram atrás por uma margem tão substancial em semanas consecutivas, um forte contraste com o Super Bowl aparição que eles fizeram no Temporada de 1996.

Enquanto proprietário Roberto Kraft emitiu um alerta a Bill Belichick sobre suas expectativas para o Temporada 2023o desempenho atual da equipe está questionando a capacidade do treinador principal de levar o elenco atual ao sucesso.

Olhando para frente, o Patriotas enfrenta um calendário desafiador com confrontos contra os Bills, os Dolphins em Miamie os chefes.