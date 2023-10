O plano de Travis Kelce de continuar vendo Taylor Swift enquanto ela embarca em sua turnê mundial

TRavis Kelce e Taylor SwiftO romance de está ganhando força, à medida que Kelce planeja se juntar a ela durante algumas de suas próximas datas de turnê internacional.

Uma feliz sobreposição de agendamento se alinha com seus planos. Durante a semana 10 da temporada da NFL Kelce e o Chefes de Kansas City tenha uma semana de folga, coincidindo com Rápidoestreia internacional do Eras Tour em Buenos Aires, Argentina, de 9 a 11 de novembro.

Isso significa que Kelce pode assistir a esses shows sem afetar seus compromissos futebolísticos.

Travis Kelce revela como se sente quando sai com Taylor Swift

Uma fonte revela os planos de Travis Kelce

A notícia de que o jogador de futebol planeja viajar ao exterior para visitar Taylor Swift foi revelado por uma fonte próxima da situação.

“Travis e Taylor estão todos dentro”, disse uma fonte ao ET.

“Os dois se gostam muito e estão aproveitando o tempo juntos, mas também estão planejando o futuro.

“Taylor inicia sua turnê internacional em novembro, e Travis está planejando estar lá para passar um tempo com ela.

“Travis e Taylor levam suas carreiras muito a sério, e os dois se unem por causa disso e querem mostrar apoio um ao outro sempre que podem.”

A nova mansão de Travis Kelce

Para salvaguardar a sua privacidade, Kelce adquiriu recentemente uma nova casa, avaliada em 6 milhões de dólares, uma vez que a sua residência anterior era facilmente acessível ao público, o que atraiu maior atenção.

Houve rumores de que o casal poderia estar comprando uma casa juntos em Kansas City, onde Travis mora, mas isso não era verdade. O boato pode ter surgido da busca individual de Kelce na casa.

Apesar da necessidade de maior privacidade, Kelce expressou seu entusiasmo pelo romance de alto nível com a estrela pop, e o relacionamento deles parece estar em uma trajetória promissora enquanto eles navegam em suas respectivas carreiras e vidas pessoais.