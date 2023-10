O presidente Biden afirma que Israel não disparou um míssil contra o hospital de Gaza que matou centenas de pessoas

Reproduzir conteúdo de vídeo





Presidente Joe Biden está do lado de Israel no atentado de terça-feira que matou centenas de pessoas num hospital de Gaza… alegando que não foi Israel quem disparou a arma.

Oficiais de inteligência israelenses disseram que o ataque com foguetes de terça-feira ao Hospital Batista Al-Ahli foi obra da Jihad Islâmica Palestina (PIJ) – uma organização paramilitar muçulmana independente. Eles disseram que os jihadistas estavam lançando foguetes contra Israel e um deles falhou e caiu sobre o centro médico.



Juntamente com a filmagem, as autoridades israelenses divulgaram um suposto clipe de áudio de dois terroristas do Hamas falando sobre a explosão mortal e culpando o PIJ. O Hamas, que controla os palestinianos em Gaza, tem uma relação tensa com a PIJ, mas os dois grupos por vezes trabalham em conjunto.

No clipe de áudio, um suposto terrorista diz: “Eles estão dizendo que (o foguete) pertence à Jihad Islâmica Palestina. É nosso?”



O outro responde: “Parece que sim. O disparo falhou e caiu sobre eles… Deus os abençoe – não poderia ter encontrado outro lugar para explodir?”

Por outro lado, o Ministério da Saúde palestino emitiu um comunicado, dizendo que os ataques aéreos israelenses foram responsáveis ​​pelo bombardeio nas instalações médicas, que abrigavam milhares de pessoas deslocadas da guerra.

O número de mortos na explosão no hospital varia de 200 a 500 pessoas, dependendo de qual lado você perguntar.

Grandes protestos em todo o Médio Oriente eclodiram como resultado do ataque ao hospital. Centenas de manifestantes anti-Israel saíram às ruas na Jordânia, no Iraque e no Líbano.



