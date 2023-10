O presidente Biden diz que os americanos devem se unir e ajudar a derrotar o Hamas e Putin

Presidente Biden está a apelar aos americanos para que apoiem os esforços de guerra no Médio Oriente e na Ucrânia… ele diz que todos temos de nos unir para ajudar a derrotar terroristas e tiranos.

Num raro discurso na quinta-feira no Salão Oval, Biden diz que os americanos devem pôr de lado as suas pequenas diferenças e unir-se contra os bandidos… ele diz que se os EUA desistirem do lutar em Gaza e a Ucrânia, apenas encorajará os nossos inimigos em todo o mundo.