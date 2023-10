O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ‘se despede’ do amigo de longa data Matthew Perry

Tele ator icônico Mateus Perrymais conhecido por seu papel comoChandler Bing em Amigos infelizmente faleceu aos 54 anos. Ele foi encontrado inconsciente em Los Angeles, sendo lamentado pelo comunidade de Hollywood, seus fãs dedicados, colegas e até chefes de estadotodos profundamente afetados por sua morte repentina e trágica.

Até o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, juntou-se à onda de fãs expressando suas mais sinceras condolências à família e amigos de Perry, já que ambos se conheciam desde o ensino fundamental e a estrela de Friends ‘costumava bater’ em Trudeau.

Em sua conta no Twitter/X, Trudeau expressou sua tristeza ao saber do falecimento de Perry, escrevendo uma declaração sincera para a estrela de Friends.

A morte de Matthew Perry é chocante e triste. Nunca esquecerei as brincadeiras que costumávamos jogar no pátio da escola e sei que as pessoas ao redor do mundo nunca esquecerão a alegria que ele lhes proporcionou. Obrigado por todas as risadas, Matthew. Você foi amado – e sua falta será sentida.

Justin Trudeau