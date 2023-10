O proprietário do Patriots, Robert Kraft, já está procurando um substituto para Bill Belichick

Fdesde o momento Tom Brady deixou o Patriotas da Nova Inglaterrasempre houve um sentimento generalizado de que Bill Belichick os dias na organização estavam contados. Proprietário Roberto Kraft queria dar a ele algumas oportunidades de montar outro time vencedor, mas já se passaram quase quatro anos desde que Brady saiu e as coisas não mudaram para melhor. Na atual temporada, os Patriots têm um dos piores recordes de toda a liga (1-5) e Roberto Kraft já pode estar pensando na substituição de Bill Belichick. As discussões sobre a possível saída de Belichick têm acontecido desde janeiro-fevereiro.

Quem poderia substituir Bill Belichick nos Patriots?

Em um recente A manada episódio, Albert Breer da Sports Illustrated ofereceu um furo sobre Robert Kraft possível decisão iminente. Ele disse: “Essas discussões aconteceram, e posso dizer com certeza, Robert ouve as críticas. Ele ouve a raiva localmente, e as pessoas no prédio sabem com certeza que ele está ouvindo a raiva da base de fãs. ciente de onde sua equipe está na hierarquia de NFL equipes também. Eles não são um time famoso, e ele tinha muito orgulho de eles terem sido um time famoso por duas décadas. As discussões sobre o futuro pós-Belichick já estão em andamento há algum tempo, e acho que independentemente de como foi este ano, acho que haveria uma discussão sobre a estrutura da franquia e a possível mudança no departamento de pessoal.”

A questão aqui é, em parte, o nível de poder Bill Belichick atualmente na organização, é merecido após vencer seis Super Bowl troféus ao longo de mais de duas décadas no comando. A Kraft estava pensando em um novo gerente geral, mas o problema é que Belichick pode não querer trabalhar com qualquer pessoa. Teria que ser alguém de quem ele gostasse e pudesse influenciar nos projetos de decisão. Dado o quão complicada a situação se tornou e os resultados sombrios, Breer está convencido de que Belichick provavelmente será demitido. Caso isso aconteça em breve, o Patriotas da Nova Inglaterra terá que dar a Bill uma despedida adequada devido às suas contribuições inestimáveis ​​não apenas para o time, mas para toda a NFL.