O quarterback do 49ers, Brock Purdy, em protocolo de concussão; Darnold pode intervir contra o Bengals

Tele São Francisco 49ers estão enfrentando um difícil desafio à medida que avançam para a Semana 8 da temporada da NFL. A equipe perdeu dois jogos consecutivos e agora tem notícias importantes sobre lesões de mais um jogador da equipe.

De acordo com o treinador principal Kyle Shanahanquarterback Brock Purdy está atualmente no protocolo de concussão da liga. “Se ele não puder jogar, o veterano Sam Darnold estará na fila para começar o jogo de domingo contra o Cincinnati Bengals”, disse Shanahan.

Este é um grande golpe para os 49ers, que já foram duramente atingidos por lesões nesta temporada. Receptor amplo de destaque Deebo Samuel saiu na semana passada e Christian McCaffrey saiu do jogo contra o Cleveland Browns com lesão oblíqua.

Como todos sabemos, as lesões podem atrapalhar a temporada de qualquer equipe. O 49ers começou o ano invicto com 5-0, mas as lesões cobraram seu preço e agora estão com 5-2. Perder Purdy só tornaria as coisas mais difíceis para a equipe.

“Será difícil para ele aprovar o protocolo a tempo de jogar esta semana, enquanto eles se dirigem para um grande jogo contra o Cincinnati Bengals”, disse Shanahan.

Shanahan permanece otimista

Apesar dos desafios que enfrentam, os 49ers continuam otimistas. “Temos muita confiança em Sam [Darnold]”, disse Shanahan. “Ele é um quarterback veterano que já disputou grandes jogos antes. Sabemos que ele estará pronto para avançar se necessário.”

Enquanto isso, os fãs aguardam ansiosamente atualizações sobre a condição de Purdy. “Esperamos o melhor”, disse um fã. “Precisamos de todos os nossos jogadores saudáveis ​​se quisermos chegar aos playoffs.”

Lesões fazem parte do futebol, mas é sempre difícil ver jogadores caírem. Enquanto os 49ers se preparam para o próximo jogo, eles esperam por boas notícias sobre a condição de Purdy e procuram apoiar quem está no centro no domingo.