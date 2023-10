O quarterback titular do Colts, Anthony Richardson, afastado por 4 a 8 semanas devido a uma lesão na articulação AC

Tele Colts de Indianápolis anunciaram que o quarterback novato Anthony Richardson foi colocado na reserva por lesão devido a uma torção na articulação AC em seu ombro direito. Espera-se que a equipe lhe dê tempo adequado para se recuperar e não o apresse, já que ele deverá perder de quatro a oito semanas para se recuperar.

Gardner Minshew, um dos zagueiros reservas mais confiáveis ​​da liga, assumirá mais uma vez as funções de titular no lugar de Richardson durante o período interino. Esta é uma pausa difícil para Richardsonpois são fotos significativas que o jovem quarterback não recuperará durante sua campanha de estreia para ajudar a acelerar seu crescimento e desenvolvimento.

“É decepcionante para Anthony”, treinador do Colts Frank Reich disse. “Ele estava realmente começando a se desenvolver e a nos mostrar do que é capaz. Mas temos muita confiança em Gardner e sabemos que ele fará um ótimo trabalho liderando o ataque enquanto Anthony se recupera.”

Embora a lesão de Richardson não termine a temporada, ainda é um revés significativo para os Colts. Porém, o time contratou guarda ofensiva Ike Boettger ao elenco ativo de 53 jogadores do time de treino do time. Com 17 partidas como titular na carreira, ele deve oferecer profundidade experiente na linha ofensiva.

“Estamos entusiasmados em adicionar Ike ao nosso elenco ativo”, disse Reich. “Ele é um veterano comprovado que jogou em alto nível nesta liga. Sentimo-nos bem com a profundidade da nossa linha ofensiva com ele a bordo.”

Colts estão consertando sua escalação

Além de Boettger, o time também anunciou as contratações do quarterback Você tem que dizer e receptor amplo Antonio Miller para o elenco de treino da equipe. Mond deverá ocupar a função anteriormente ocupada por Sam Ehlinger como o terceiro quarterback de emergência dos Colts com Richardson de fora, enquanto Miller oferece outra opção rápida para sua equipe de táxi.

“Estamos sempre procurando adicionar talentos ao nosso elenco”, disse Reich. “Kellen e Anthony são dois caras que achamos que têm muito potencial e podem nos ajudar no futuro. Estamos entusiasmados para ver o que eles podem fazer nos treinos e como podem contribuir para a nossa equipe.”

A equipe lançou wide receiver Juwann Winfree de seu time de treino em um movimento de escalação correspondente. Os Colts tentarão se recuperar da derrota contra o Carneiros com Minshew liderando até o retorno de Richardson.