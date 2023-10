o que ACONTECERÁ com o benefício em outubro?

Após um intervalo de um mês, o Auxílio-Gás retornará no mês de outubro para mais de seis milhões de indivíduos beneficiários. Entretanto, é possível que a reintegração desse auxílio seja acompanhada por algumas modificações preocupantes para os beneficiados.

Instituído durante a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro e mantido sob o governo de Lula, o Auxílio-Gás cobre 100% da média nacional dos valores referentes ao botijão de gás de 13kg. O montante é definido conforme o levantamento Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Por que os beneficiários estão preocupados?

Não há, até o momento, nenhuma informação oficial acerca de alterações no valor concedido pelo Auxílio-Gás. Mas, ao que parece, o preço do botijão diminuiu, então, tecnicamente, o repasse será menor.

Esse benefício é crucial para as famílias de baixa renda, que frequentemente enfrentam dificuldades para arcar com os custos do gás de cozinha. Sua essencialidade se dá, afinal, porque este é um elemento indispensável para a preparação de alimentos.

Quem recebe o Auxílio-Gás em outubro?

Vale esclarecer que o Auxílio-Gás é um benefício que atualmente cobre integralmente o valor médio nacional do botijão de 13 kg. Os pagamentos ocorrem a cada dois meses para os cidadãos que seguem as seguintes diretrizes:

Estar registrado ativamente no Cadastro Único (Cadúnico);

Possuir uma renda familiar per capita de até metade do salário mínimo (R$ 606);

Ter uma renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos.

Além disso, o programa também abrange famílias com renda superior a três salários mínimos. Mas isso, desde que estejam participando de programas de transferência de renda implementados pelas três esferas governamentais.



Você também pode gostar:

Por fim, é necessário que haja pelo menos uma pessoa na família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas). Contudo, é importante ressaltar que o alcance do programa é limitado.

Portanto, foram estabelecidas algumas regras de prioridade, que são as seguintes:

Famílias com cadastro atualizado no Cadúnico nos últimos dois anos;

Com menor renda;

Famílias com maior número de membros;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Com cadastro qualificado pelo gestor, utilizando informações de averiguação, se disponíveis.

Calendário do Auxílio-Gás

Se o dígito final do NIS for 1: A data de pagamento é no dia 18 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 2: A data de pagamento é no dia 19 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 3: A data de pagamento é no dia 20 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 4: A data de pagamento é no dia 23 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 5: A data de pagamento é no dia 24 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 6: A data de pagamento é no dia 25 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 7: A data de pagamento é no dia 26 de outubro;

Se o dígito final do NIS for 8: A data de pagamento é no dia 27 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja: A data de pagamento é no dia 30 de outubro;

Caso o dígito final do NIS seja 0: A data de pagamento é no dia 31 de outubro.

Nem todos conseguem comprar um botijão

Os brasileiros estão buscando uma alternativa para reduzir os custos diante das oscilações no preço do gás de cozinha. Isso se dá ainda mais com o aumento que ocorreu nesta última semana. De acordo com a ANP, o preço médio é de R$ 101.90, o que corresponde a 0,15% a mais do que na última semana.

Atualmente, na Bahia, mais especificamente em Ilhéus, e em Alta Floresta, no Mato Grosso, o registro de aumento foi o maior. O preço chega agora a R$ 147,00. Outra localidade que está com um dos maiores preços é Boa Vista, em Roraima, com o botijão custando R$ 125,00.

Segundo a ANP, o botijão de gás mais barato do Brasil encontra-se em Sobral, no Ceará, com um preço médio de R$ 65. No entanto, é importante destacar que existem variações, como em Canoas, no Rio Grande do Sul, onde o mesmo produto com o mesmo peso pode ser adquirido por R$ 70,00.

Com tantas flutuações de preço, uma das únicas formas dos brasileiros terem ajuda para economizar no botijão de gás, é o programa para famílias de baixa renda. O Auxílio-Gás é concedido nacionalmente às famílias inscritas no Cadastro Único, com uma renda per capita de até metade do salário mínimo.

No momento, esse benefício é recebido por 5,7 milhões de famílias e é pago a cada dois meses por meio de depósito no Caixa Tem. O valor do auxílio é baseado na média nacional do preço do botijão de gás, conforme a ANP, e o último depósito em agosto foi de R$ 110.