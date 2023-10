o que acontecerá com os PRÊMIOS?

Há um longo período que vem se consolidando no Brasil a prática de inserir o CPF na nota fiscal, algo quase que imediato após efetuar a aquisição de um item. Ao proceder dessa maneira, o comprador obtém certos benefícios, como redução no valor do IPVA e IPTU.

Dependendo do estado, existe também a chance de participar de sorteios e receber prêmios em dinheiro. No entanto, um projeto legislativo pode encerrar essa conduta de acrescentar o CPF na nota e obter as vantagens oferecidas.

Aumento de score ao colocar CPF na nota: verdade ou mentira?

A pontuação do Serasa permanece envolta em mistério. Ou seja, não existe uma fórmula mágica para aumentar ou o que diminui com certeza. Entretanto, é incontestável que algumas informações amplamente disseminadas como verdades acabam por se revelar como grandes mentiras.

Uma dessas, é o boato que se espalhou, alegando que ao incluir o CPF na nota fiscal, o score Serasa aumentaria. Pensando nisso, os cidadãos passaram a imaginar que seria mais fácil obter crédito.

Contudo, isso é puramente uma lenda. Registrar o CPF na nota pode trazer diversas vantagens, mas o aumento do score não se enquadra entre elas. Isso ocorre porque o Serasa não utiliza esse critério para calcular os pontos.

Proposta quer acabar com o programa

A razão primordial para isso é resguardar a privacidade dos consumidores. Isso porque, nos últimos tempos, houve diversos incidentes de divulgação não autorizada de informações. Portanto, suspeita-se que essa problemática possa ter se ampliado devido ao aumento do acesso de várias empresas às informações dos usuários.

Dessa forma, para assegurar a efetiva implementação da proposta, serão impostas penalidades financeiras. Antes, a multa era de apenas 2%, entretanto, agora foi ampliada para 20%, respeitando o limite de R$ 100 milhões.



De acordo com o relator do projeto, ao efetuar uma compra, o cliente não deve sofrer com a violação de sua privacidade. Afinal, isso pode se tornar uma moeda de troca entre as empresas.

Pontos negativos e positivos

Conforme já enfatizado, existem, de fato, vantagens em incluir o CPF na nota fiscal. No entanto, é crucial conduzir uma análise minuciosa para determinar se os benefícios superam eventuais desvantagens. Esta prática é amplamente difundida, especialmente em estabelecimentos farmacêuticos.

Nessas lojas, oferecem descontos consideráveis. Mas, para que o cliente desfrute desses benefícios, é necessário fornecer o CPF e realizar um registro rápido.

A grande preocupação reside no fato de que, ao proceder dessa forma, o consumidor perde o controle sobre a utilização de seus dados pessoais. Além do mais, isso também infringe a Lei Geral de Proteção de Dados.

Nota Fiscal Gaúcha oferece muitos prêmios

Recentemente, no Rio Grande do Sul, que tem o Nota Fiscal Gaúcha, uma cidadã residente em Santa Catarina ganhou R$ 100 mil colocando o CPF na nota. Após, isso gerou muito entusiasmo entre as outras pessoas, afinal, esse dinheiro extra é sempre muito bem-vindo.

Em geral, para participar, é necessário efetuar o registro no programa por meio do site oficial. Após concluir o seu cadastro, basta solicitar ao estabelecimento que inclua o número do documento na nota fiscal no momento da compra.

A cada compra, os pontos começam a se acumular, resultando na geração de um bilhete eletrônico. Mensalmente, ocorre um sorteio com base nos bilhetes gerados no mês anterior. Ao término de cada sorteio, os seus pontos serão reiniciados e acumulados nas compras do mês atual.

Depois de conhecer o resultado e, se você for um dos sorteados, tem um prazo de 90 dias para resgatar o seu prêmio. Diferentemente de outros estados, onde o prêmio pode ser em automóveis, dinheiro, entre outros, no Nota Fiscal Gaúcha, os prêmios variam entre R$ 50 mil, R$ 5 mil, R$ 1 mil e R$ 500.