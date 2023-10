o que devo estudar para passar?

O concurso do INSS é uma oportunidade excelente para quem deseja seguir uma carreira no setor público.

No entanto, para conseguir uma aprovação no certame, é essencial se preparar da melhor forma possível.

Dessa maneira, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse concurso e o que estudar para passar, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Por onde começar os estudos para o concurso do INSS?

Com o edital do concurso do INSS programado para 2024, os candidatos têm uma janela de tempo valiosa para se preparar. No entanto, é importante saber no que colocar o foco dos estudos para se preparar da melhor forma possível.

Primeiramente, o que você precisa entender é que, independentemente de quanto tempo você tem, é fundamental ter um plano de estudo sólido.

Dessa maneira, para saber por onde começar, você precisa buscar ajudo nos certames passados do órgão e focar nos conhecimentos específicos e língua portuguesa, pois essas matérias possuem maior peso na prova. E, além disso, são mais complexas.

Estude de acordo com o edital



Um dos passos iniciais mais importantes para sua preparação é escolher o material de estudo adequado. Para isso, o foco deve estar no edital do concurso.

O edital é o documento oficial que descreve todos os tópicos e informações necessários para a prova. Portanto, concentre-se nas partes do edital que especificam o conteúdo programático, pois esses tópicos são a espinha dorsal da sua preparação.

O material de estudo deve abranger os tópicos do edital de maneira precisa. Dessa forma, você estará se preparando de acordo com os requisitos exatos da prova.

Ademais, lembre-se de que a organização e a disciplina são essenciais ao estudar para qualquer concurso, inclusive o do INSS.

Como a banca Cebraspe atua no Concurso do INSS?

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), anteriormente conhecido como Cespe, é uma das maiores bancas de concursos do Brasil.

Sendo assim, conhecer o perfil dessa banca é fundamental, pois ela é conhecida por seu estilo peculiar de questões CERTO e ERRADO.

Em suas provas, uma resposta certa é anulada por uma resposta errada, o que torna essencial a precisão nas respostas.

Além disso, a Cebraspe também costuma incluir muita interpretação de texto em suas questões, exigindo que os candidatos analisem cuidadosamente o conteúdo dos textos fornecidos. Portanto, sua capacidade de interpretação é testada regularmente.

Como se preparar para o concurso INSS?

A preparação para um concurso como o do INSS exige disciplina e organização.

Desse modo, confira abaixo algumas orientações para tirar o máximo proveito de seu tempo de estudos:

Primeiramente, leia o edital detalhadamente;

Monte um cronograma;

Escolha um material de estudo de qualidade, de preferência voltado para o edital do concurso;

Além disso, aplique técnicas de estudo, como fazer resumos e resolver questões;

Dê ênfase às disciplinas que têm mais peso na prova;

Reserve tempo para revisar o que você estudou anteriormente, pois isso ajuda na consolidação do conhecimento;

Ademais, treine com questões anteriores;

Finalmente, evite distrações, como redes sociais, e trate seus estudos como um compromisso de trabalho.

Concurso INSS: o que devo estudar para passar?

No Concurso do INSS, 2 disciplinas se destacam como as mais importantes: Língua Portuguesa e Direito Previdenciário.

Língua Portuguesa

Esta disciplina costuma vir com textos extensos e questões subjetivas baseadas na interpretação.

Além do mais, os tópicos que a banca aborda geralmente incluem:

Compreensão, interpretação e reescritura de textos;

Tipologia textual e;

Sintaxe, incluindo relações de coordenação e subordinação entre termos da oração.

Desse modo, com quase 53,85% da pontuação da prova, o domínio da Língua Portuguesa é essencial.

Direito previdenciário

Já a disciplina de Direito Previdenciário representa a maior parte da prova, com mais de 58% da pontuação total. Os tópicos incluem:

Segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

Assistência social na LOAS e no Decreto 6.214/07;

Financiamento da Seguridade Social;

Salário de contribuição e;

Princípios da Seguridade.

Lembre-se de que estudar Direito Previdenciário na ordem histórica de sua evolução pode ser uma estratégia eficaz para compreender os conceitos.

Veja outras disciplinas do concurso

Por fim, vale ressaltar que o edital de 2022 fornece uma visão das principais matérias que a banca pode cobrar no próximo certame.

Dessa maneira, as disciplinas previstas incluem:

Raciocínio Lógico-Matemático;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional;

Noções de Direito Administrativo e;

Noções de Informática.

Agora que você já sabe o que estudar para passar no concurso do INSS, siga as orientações e boa sorte!