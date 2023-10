O que é a tripa escura do camarão? Saiba se precisa ou não retirar

Se você é um amante da culinária, hoje nós vamos te contar o que é a tripa escura do camarão, e se precisa ou não retirar.

Afinal, os frutos do mar são apreciados por milhões de pessoas ao redor do mundo, e o camarão é uma das opções mais populares.

Mas nós sabemos que quando se trata de prepará-lo, sempre surge a dúvida sobre se é necessário ou não retirar aquele fio escuro.

Por isso, se você quer saber mais informações sobre a retirada da tripa do camarão, continue aqui até o final e vamos te contar tudo sobre o assunto.

O que é a tripa escura do camarão?

A tripa escura do camarão, também conhecida como veia ou intestino, é na verdade uma parte do sistema digestivo do animal.

Dessa forma, ela se estende ao longo do dorso do bicho, desde a cabeça até a cauda. Assim, a tripa escura é considerada pelos especialistas como um resíduo indesejável e não é recomendado consumi-la.

Entretanto, a tripa do camarão não é prejudicial à saúde. Isso porque ela é simplesmente formada por pequenas impurezas do intestino do animal, que podem conter fezes ou fragmentos de alimentos não digeridos.

É importante ressaltar que, nos camarões selvagens ou pescados frescos, essas impurezas costumam ser mínimas ou quase inexistentes.

É preciso retirar a tripa escura do camarão?

A decisão de retirar ou não a tripa escura do camarão fica a seu critério, porém, é válido mencionar que alguns cozinheiros e chefs de renome optam pela remoção, apresentando assim um prato mais refinado e de aspecto delicado.

Sendo assim, essa é uma parte do sistema digestivo do animal que, embora não seja prejudicial à saúde, o ideal é removê-la por questões de sabor e estética.

Além disso, a tripa pode ter um sabor levemente amargo, que pode afetar o paladar de algumas pessoas.

Como fazer a remoção?

Caso você decida remover os resíduos escuros do camarão, existem algumas técnicas eficazes.

Assim, uma delas é utilizar uma faca afiada para fazer um pequeno corte no dorso do camarão, ao longo da linha da tripa.

Em seguida, com o auxílio dos dedos ou de uma pinça, puxe delicadamente o filamento e retire-o por completo. Mas tenha cuidado, pois se você não fizer a retirada com delicadeza, alguns resíduos podem ficar para trás.

Outra opção é fazer um corte longitudinal na parte de cima do camarão, quase até o fim da cauda, e então puxar delicadamente a tripa para retirá-la.

Um cuidado importante é não cortar muito fundo, para não afetar o sabor e a textura da carne do camarão.

Você pode optar pela não remoção da tripa escura do camarão

Se você preferir não se preocupar com a remoção da tripa, existem algumas alternativas, como adquirir camarões já descascados e limpos, encontrados em muitos supermercados e peixarias.

Esses camarões normalmente já passaram por um processo de limpeza antes de serem embalados. A saber, uma dica útil é observar a cor do camarão ao comprar.

Afinal, os camarões frescos e de alta qualidade costumam ter uma coloração brilhante e translúcida, enquanto os camarões com a tripa escura podem apresentar uma cor mais opaca.

Cuidados na hora do preparo

No momento de cozinhar o camarão, seja qual for a sua escolha em relação à tripa, é preciso ter cuidado com o tempo de cozimento.

Já que o camarão cozido em excesso pode ficar borrachudo e perder parte do sabor e da textura.

Agora que você já está por dentro de como preparar um delicioso camarão da melhor maneira possível, fique com uma sugestão agora de receita fácil e rápida:

Receita de camarão ao alho e limão

Você vai precisar de:

500g de camarão limpo;

4 dentes de alho picados;

2 colheres de sopa de manteiga;

Suco de 1 limão;

Sal e pimenta a gosto;

Salsa picada para decorar.

Modo de preparo:

Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio-alto;

Adicione o alho picado e refogue por cerca de 1 minuto até liberar aroma;

Acrescente os camarões e tempere com sal e pimenta a gosto;

Cozinhe os camarões por cerca de 3-4 minutos, mexendo ocasionalmente, até ficarem rosa e opacos;

Regue com o suco de limão e mexa bem para envolver os camarões no molho;

Cozinhe por mais 1 minuto;

Retire do fogo e transfira para um prato;

Decore com salsa picada e sirva imediatamente.

Então, agora você já pode testar essa receita e colocar suas habilidades de retirar a tripa escura do camarão em prática. E não deixe de comentar e nos contar o que achou dessas dicas incríveis!