O que é Adobe CCXProcess no Mac? Veja como removê-lo ou desativá-lo

Embora se diga popularmente que Macbooks ou iMacs são os sistemas mais estáveis ​​e sem atrasos do mundo, um programa como o CCXProcess pode mudar sua perspectiva. Além disso, o CCXProcess não prejudica o desempenho em Macs mais recentes com processadores M1 ou M2. Em vez disso, os Macbooks rodando em Intel i5 ou i7 são mais suscetíveis ao problema devido aos problemas de otimização. Dito isso, se você for incomodado pelo CCXProcess no Mac e quiser saber como removê-lo, nós o ajudaremos neste guia.

O que é CCXProcess.exe?

Se você já usou o Photoshop, deve ter ouvido falar do CC ou algo parecido. Como o nome pode ser sinônimo de uma variante do Photoshop, o CCXProcess faz parte da Adobe Creative Cloud. Essa coisa é instalada automaticamente sempre que você baixa e instala um produto Adobe, seja Photoshop, Premier Pro ou After Effect. O CCXProcess é essencialmente um instalador de pacotes para Adobe Creative Cloud que permite que seu software Adobe se conecte aos servidores online e baixe pacotes de filtros ou camadas.

Qual é o problema com CCXProcess?

Embora o CCXProcess seja essencial para o correto funcionamento de todos os produtos Adobe, o problema é que quando o software é fechado, o CCXProcess continua rodando em segundo plano.

É normal que qualquer processo funcione em conjunto com o software enquanto o programa está em execução. Porém, quando o software ou programa é fechado, é natural que o processo seja interrompido ao mesmo tempo. Porém, com o CCXProcess as coisas são um pouco diferentes e isso causa o problema.

Suponha que você esteja trabalhando com Adobe Photoshop e usando vários filtros e camadas ao mesmo tempo. Como resultado, seria normal pesquisar na Adobe Creative Cloud o filtro ou efeito desejado. Agora, ao fechar o Photoshop, o CCXProcess e a Creative Cloud devem se fechar. Mas isso não acontece.

Outro problema principal do CCXProcess no Mac é o uso de recursos. Esse uso é normal em alguns Macbooks, mas em Macs mais antigos isso está causando estragos por causa de processadores menos potentes e menos RAM.

Etapas para remover CCXProcess no Mac rapidamente em 2024

Embora não seja aconselhável completamente desabilitar CCXProcess no Mac, você pode se surpreender ao saber que também não pode removê-lo completamente. Além disso, se você conseguisse removê-lo do seu sistema, isso significaria impedir que todos os aplicativos Adobe se conectassem aos servidores e fornecessem atualizações ou baixassem componentes essenciais necessários durante a edição de sua foto ou vídeo.

Se você ainda quiser removê-lo, siga estas etapas:

Primeiro, na barra superior, clique em Ir. No menu suspenso, clique em Serviços de utilidade pública.

Na nova janela que se abre, clique em Monitor de atividades.

Procurar Processo CCXe clique no X botão na barra de ferramentas.

Isso irá fechá-lo por enquanto e você terá menos uso de CPU e memória.

Desative CCXProcess na inicialização

Embora possa parecer intimidante remover o CCXProcess do Mac, também é uma opção viável desabilitar o CCXProcess na inicialização para interromper o consumo de memória e recursos. Se você não tem certeza de como fazer isso, aqui estão as etapas:

No lado superior esquerdo, clique no menu Apple. Clique em Sistema Configurações. Agora, selecione Em geral e depois clique em Itens de login. Se você achar Nuvem Criativa sob Abrir no Loginselecione e clique no – (menos) ícone. Agora, vá para Permitir em segundo plano e desligue-o lá também.

Agora, sempre que você executar qualquer produto Adobe, a Creative Cloud não será executada em segundo plano e causará problemas de desempenho. Mesmo se você reiniciar o PC, a Creative Cloud não começará a funcionar em segundo plano. Portanto, é uma situação ganha-ganha para você e seu Mac. Desta forma, é semelhante a remover totalmente o CCXProcess do seu Mac.

É seguro remover o CCXProcess?

Sim, é seguro remover o CCXProcess do seu Macbook. No entanto, isso não corrigirá necessariamente e completamente o alto uso da CPU no Mac. Existem outras maneiras de corrigir o alto uso da CPU no Mac e uma das melhores maneiras é atualizar o CCXProcess. Se você não sabe fazer isso, aqui estão os passos:

Em primeiro lugar, abra a Creative Cloud na pasta Aplicativos. Em seguida, clique nas Três Linhas no lado esquerdo da barra de menu. A partir daí, clique em Ajuda. Clique em Verificar atualizações.

Agora, se houver atualizações disponíveis, sua Creative Cloud será atualizada para a versão mais recente, resolvendo assim problemas com CCXProcess no Mac.

