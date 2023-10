O que é APOSENTADORIA ESPECIAL? Quem tem direito? Entenda

A aposentadoria é um direito importante para os trabalhadores brasileiros. Existem diferentes tipos de aposentadoria, como a por idade, por invalidez e por tempo de contribuição. No entanto, muitos trabalhadores desconhecem um tipo específico de aposentadoria: a aposentadoria especial.

Neste artigo, vamos explorar o que é a aposentadoria especial, quem tem direito a ela, quais são as atividades consideradas especiais e como solicitar o benefício.

O que é a Aposentadoria Especial?

A aposentadoria especial é um benefício concedido aos trabalhadores que exerceram atividades consideradas nocivas à saúde. Diferentemente de outras modalidades de aposentadoria, o tempo de contribuição necessário para se aposentar de forma especial pode ser reduzido, desde que se comprove a exposição a agentes prejudiciais à saúde.

Quem tem direito à Aposentadoria Especial?

Para ter direito à aposentadoria especial, é necessário comprovar que as atividades exercidas ao longo da carreira foram prejudiciais à saúde. O enquadramento em atividades especiais pode variar, e é a Perícia Médica Federal que avalia as condições de trabalho para definir se haverá a redução do tempo de contribuição necessário para a concessão do benefício.

Atividades Consideradas Especiais

Existem diferentes atividades que podem ser consideradas especiais para efeitos de aposentadoria. Alguns exemplos incluem:

Exposição a agentes químicos, como produtos tóxicos e substâncias cancerígenas. Exposição a agentes físicos, como ruído excessivo, vibração, calor ou frio extremos. Exposição a agentes biológicos, como vírus, bactérias e fungos.



É importante ressaltar que cada atividade especial possui critérios específicos para enquadramento. Por isso, é fundamental consultar a Perícia Médica Federal para saber se a sua atividade profissional pode ser considerada especial.

Documentos Necessários

Para solicitar a aposentadoria especial, é preciso apresentar a documentação adequada. Os documentos pessoais, como RG e CPF, comprovante de residência, carteiras de trabalho, carnês de contribuição e o PPP (Perfil Previdenciário Profissional), devem ser anexados no aplicativo Meu INSS durante o processo de requerimento do benefício.

O Perfil Profissiográfico Profissional (PPP)

O PPP é um documento crucial para comprovar as condições de trabalho desempenhadas pelo requerente. Nele, são apresentados todos os dados administrativos e registros da relação entre empresa e empregado. Além disso, o PPP contém informações sobre o ambiente de trabalho, medidas de segurança adotadas e o nível de periculosidade ao qual o trabalhador estava exposto.

Outras Informações Importantes

Para ter direito à aposentadoria especial, é necessário ter trabalhado por 15, 20 ou 25 anos , dependendo da atividade exercida, em empregos que oferecem risco à integridade física ou à saúde.

Caso a atividade exercida não seja caracterizada como especial, o trabalhador ainda pode ter direito a outros tipos de aposentadoria, como a por tempo de contribuição.

É importante destacar que o segurado especial, que é o trabalhador rural que exerce atividades agrícolas para subsistência, não tem direito à aposentadoria especial. A aposentadoria especial é destinada apenas às atividades desenvolvidas para empresas, onde é emitido o PPP.

Como Solicitar a Aposentadoria Especial

Ao solicitar a aposentadoria especial, é necessário entrar no aplicativo Meu INSS e fazer o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Durante a análise do pedido, os profissionais da Previdência Social irão avaliar se a atividade exercida pode ser considerada especial e se haverá a redução do tempo de contribuição necessário para a concessão do benefício.

Ademais, a aposentadoria especial é um benefício importante para os trabalhadores expostos a atividades nocivas à saúde. Com a redução do tempo de contribuição necessário, é possível se aposentar mais cedo e desfrutar de uma melhor qualidade de vida na terceira idade.

É fundamental estar bem informado sobre os requisitos e documentação necessários para solicitar esse tipo de aposentadoria. Por isso, consulte a Perícia Médica Federal e o site do INSS para obter todas as informações necessárias e garantir o seu direito à aposentadoria especial.

