O que é? Como se proteger? Fique atento e confira!

O golpe do brinde é uma modalidade de estelionato que tem se tornado cada vez mais comum nos dias de hoje. Os criminosos se aproveitam de datas comemorativas, como aniversários, Dia dos Pais, Dia das Mães e Natal, para escolher suas vítimas. Atraídos pela perspectiva de receber um presente, as pessoas acabam caindo na armadilha e sofrendo prejuízos financeiros.

Nesta matéria do Notícias Concursos, iremos explorar os detalhes desse golpe e fornecer dicas essenciais de como se proteger e evitar ser vítima do golpe do brinde. Vamos abordar os principais métodos utilizados pelos golpistas, as precauções que todos devemos tomar e os sinais de alerta que devemos observar. Continue lendo para garantir sua segurança e evitar cair nesse tipo de fraude.

Como Funciona o Golpe do Brinde?

O golpe do brinde segue um padrão bastante comum e recorrente. Os criminosos, após obterem informações pessoais das vítimas, entram em contato informando que têm um brinde ou presente para entregar. Eles se passam por representantes de floriculturas, lojas de chocolates, perfumes, entre outros estabelecimentos.

Ao entrar em contato, os estelionatários insistem para que a pessoa receba o presente pessoalmente. Para tornar a situação mais convincente, eles oferecem produtos atrativos, como flores, bolos ou produtos de beleza. No entanto, há sempre uma condição: a cobrança de uma taxa pelo presente.

Os Métodos Utilizados pelos Golpistas

Existem diferentes métodos utilizados pelos golpistas para aplicar o golpe do brinde. Vamos explorar os mais comuns e como podemos identificá-los para evitar cair na armadilha.

Golpe da Maquininha e Troca de Cartão

Nesse golpe, o criminoso entrega uma maquininha ao cliente para digitar a senha do cartão. Aproveitando qualquer distração, o golpista observa a senha digitada. Em alguns casos, os estelionatários utilizam truques para desviar a atenção da vítima e fazê-la digitar a senha no campo destinado ao valor da compra.



Para evitar cair nesse golpe, é importante prestar atenção ao efetuar compras na rua e pagar com cartão. Certifique-se de que o campo de senha exibe apenas asteriscos e evite fazer pagamentos se o visor da maquininha estiver danificado. Além disso, insira o cartão você mesmo na máquina e verifique se o cartão devolvido é realmente o seu.

Golpe da Selfie e Autenticação Biométrica

Nessa variação do golpe do brinde, o golpista instrui a vítima a fazer uma selfie para receber o presente. Durante o processo, o criminoso orienta a pessoa a cobrir campos críticos do aplicativo bancário, evitando que ela perceba a autenticação biométrica para uma operação de crédito.

É importante lembrar que a autenticação biométrica é utilizada em várias operações de reconhecimento, não apenas no setor bancário. As ferramentas bancárias são avançadas e identificam com precisão a pessoa que está fazendo a identificação no momento, garantindo que a autenticação seja legítima.

Como se Proteger do Golpe do Brinde?

Agora que entendemos como o golpe do brinde funciona e os métodos utilizados pelos golpistas, vamos explorar algumas medidas de segurança essenciais para evitar cair nessa fraude.

Desconfie de Abordagens Suspeitas

Desconfie de abordagens que ofereçam oportunidades de compra imperdíveis e promoções incríveis de produtos. Golpistas muitas vezes utilizam essas táticas para atrair suas vítimas. Nunca clique em links recebidos em mensagens suspeitas e sempre faça compras em sites conhecidos, verificando as avaliações de outros consumidores em sites de reclamações.

Verifique a Autenticidade

Antes de fornecer qualquer informação pessoal ou realizar uma transação financeira, verifique a autenticidade do estabelecimento ou pessoa com quem está lidando. Pesquise o nome da empresa na internet, confira se o site é seguro (https://) e procure por avaliações e opiniões de outros clientes.

Atente-se aos Detalhes

Ao receber uma ligação ou mensagem sobre um brinde ou presente, preste atenção aos detalhes. Golpistas frequentemente utilizam erros de ortografia, gramática e informações inconsistentes como sinais de alerta. Se algo parecer suspeito, confie em seu instinto e evite prosseguir com a transação.

Não Compartilhe Informações Pessoais

Nunca compartilhe informações pessoais, como CPF, RG, número de cartão de crédito ou senha, por telefone, e-mail ou mensagem de texto, a menos que você tenha certeza da autenticidade da pessoa ou empresa com quem está lidando. Golpistas utilizam essas informações para cometer fraudes e roubo de identidade.

Mantenha-se Informado

Fique atualizado sobre os golpes mais recentes e as táticas utilizadas pelos golpistas. Acompanhe as notícias, leia artigos informativos e siga as orientações dos órgãos de segurança e proteção ao consumidor. Quanto mais informado você estiver, mais preparado estará para identificar e evitar golpes.

Os criminosos estão sempre buscando novas maneiras de enganar as pessoas e obter vantagens financeiras. Lembre-se de desconfiar de abordagens suspeitas, verificar a autenticidade dos estabelecimentos, prestar atenção aos detalhes, não compartilhar informações pessoais e se manter informado sobre os golpes mais recentes. Ao adotar essas medidas de segurança, você estará reduzindo significativamente as chances de cair no golpe do brinde e protegendo suas finanças e identidade.

Fique atento, mantenha-se seguro e compartilhe essas informações com seus familiares e amigos. Juntos, podemos combater os golpes e garantir a segurança de todos.