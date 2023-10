o que é e como usá-la

A comunicação é uma parte fundamental da nossa vida cotidiana, e a forma como nos expressamos pode ter um grande impacto nas nossas interações com os outros. Uma técnica linguística que muitas vezes é usada para tornar a comunicação mais objetiva e imparcial é a impessoalização.

A impessoalização é uma estratégia linguística que consiste em evitar o uso de pronomes pessoais (como “eu” ou “você”) e em vez disso, empregar formas de discurso que deem ênfase ao tema ou à ação em si, tornando a comunicação menos centrada na pessoa que fala ou escreve. Ela é comumente usada em contextos formais, acadêmicos e profissionais, nos quais a objetividade e a imparcialidade são valorizadas.

Por que usá-la?

Existem várias razões pelas quais a impessoalização é uma técnica valiosa na comunicação. Primeiramente, ela ajuda a criar uma distância emocional entre o autor e o conteúdo, o que pode ser útil ao discutir tópicos sensíveis ou controversos.

Além disso, a impessoalização ajuda a manter o foco na informação em si, em vez de na pessoa que a está comunicando, o que pode tornar a mensagem mais clara e objetiva.

Como usá-la?

Abaixo apresentaremos um breve resumo sobre como usar a impessoalização na sua escrita nos mais diversos contextos e tornar seu discurso o mais impessoal possível.

Escrita Acadêmica



Na escrita acadêmica, a impessoalização é fundamental para manter a objetividade e a credibilidade do texto. Ao escrever um ensaio, relatório de pesquisa ou artigo acadêmico, evite o uso de pronomes pessoais como “eu” ou “nós”. Em vez disso, use formas impessoais, como as seguintes:

“Este estudo demonstra que…”

“É amplamente aceito que…”

“Deve-se notar que…”

Ao fazer isso, você coloca o foco nas informações e na pesquisa, em vez de na sua própria perspectiva.

Comunicação Profissional

Em contextos profissionais, a impessoalização é útil para manter uma comunicação objetiva e evitar mal-entendidos. Aqui estão algumas dicas para usar a impessoalização em e-mails, relatórios e outros documentos profissionais:

Evite o uso de pronomes pessoais, como “eu” e “você”, sempre que possível.

Utilize frases como “conforme solicitado” ou “de acordo com as diretrizes” para se referir a ações e responsabilidades.

Use a voz passiva quando apropriado, mas evite seu uso excessivo, pois pode tornar a comunicação menos clara.

Jornalismo e Mídia

No jornalismo e na mídia, a impessoalização desempenha um papel importante na objetividade e na imparcialidade das reportagens. Os repórteres frequentemente evitam o uso de pronomes pessoais para garantir que as notícias sejam apresentadas de maneira imparcial. Por exemplo:

“A pesquisa indicou que…”

“Os especialistas concordam que…”

Isso ajuda a destacar os fatos em vez das opiniões pessoais.

Conversas Profissionais

Mesmo em conversas profissionais, a impessoalização pode ser útil para manter a objetividade e a clareza. Evite usar pronomes pessoais excessivamente e, em vez disso, concentre-se nos fatos e nas informações relevantes. Por exemplo:

“A proposta de projeto foi discutida na reunião de equipe.”

“Os dados de vendas mostram um aumento significativo.”

Redes Sociais e Blogs Profissionais

Nas redes sociais e em blogs profissionais, a impessoalização também pode ser uma escolha consciente. Embora essas plataformas frequentemente encorajem a expressão pessoal, há momentos em que a objetividade é necessária. Use uma linguagem mais impessoal ao compartilhar informações e análises.

Embora a impessoalização seja uma técnica valiosa, é importante evitar seu uso excessivo, pois isso pode tornar a comunicação fria e distante. Em contextos nos quais a empatia e a conexão pessoal são importantes, como em relacionamentos interpessoais, é aconselhável usar uma linguagem mais pessoal.

