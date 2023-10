O que é MOEDA BIFACIAL? Por que vale tanto dinheiro? Algumas chegam a R$7.5MIL

Todos sabemos que moedas carregam um valor facial, que é o seu número monetário, e geralmente uma efígie. Mas, você já ouviu falar de uma moeda bifacial? Essa é uma curiosidade que tem causado muita controvérsia no mercado numismático. Vamos tentar esclarecer aqui o que é uma moeda bifacial e porque ela é tão valiosa.

O Que é Uma Moeda Bifacial?

A moeda bifacial é aquela que apresenta o anverso e o reverso com as mesmas imagens e caracteres, ou seja, possui dois lados idênticos.

O Controle de Qualidade na Cunhagem de Moedas

A Casa da Moeda do Brasil afirma que é impossível uma moeda receber dois lados iguais durante a cunhagem, pois os moldes usados na cunhagem são rastreados e o processo de ajuste e retirada dos moldes seria à prova de falhas. Apesar disso, erros de fabricação podem acontecer, como batida dupla (cunho duplo), reverso invertido 180° (reverso de ponta cabeça) e moeda híbrida (cunhada no molde de outro valor).

A Raridade da Moeda Bifacial

Encontrar uma moeda bifacial é um desafio, principalmente porque quem tem uma, dificilmente abre mão dessa raridade. Além disso, há controvérsias sobre a veracidade da moeda bifacial, pois a Casa da Moeda do Brasil possui processos modernos e rigorosos controles de qualidade. Ela realmente existe? Na internet encontramos diversos vídeos de moedas bifaciais e caso você tenha uma, tem um “tesouro” em mãos.

Moedas Bifaciais no Mercado dos Colecionadores

Apesar das controvérsias, já surgiram no mercado dos colecionadores duas moedas reconhecidamente bifaciais: a moeda de 1 real e a moeda de 50 centavos. A moeda de 1 real bifacial de 2008 foi vendida duas vezes em leilão, a primeira por R$5.100,00 e a segunda por R$5.950,00. Já a moeda de 50 centavos bifacial foi vendida por R$5.100,00.



Você também pode gostar:

A Controvérsia Sobre a Moeda Bifacial

A discussão sobre a moeda bifacial envolve opiniões divergentes entre numismatas condecorados e reconhecidos pela comunidade de colecionadores e o Banco Central do Brasil. Isso porque, enquanto numismatas afirmam a veracidade da moeda bifacial, a Casa da Moeda do Brasil nega a sua existência.

Como Identificar uma Moeda Bifacial

Identificar uma moeda bifacial requer um olho treinado e conhecimento especializado em numismática. Além disso, é importante ter cautela e desconfiar de ofertas muito atraentes, para evitar golpes e prejuízos. Recomenda-se procurar a orientação de profissionais experientes antes de fazer qualquer compra de moedas raras.

Vídeos de Moedas Bifaciais

Famosa Moeda do Beija-flor que vale até R$7MIL

Uma das moedas mais procuradas, por exemplo, é a beija-flor de 1 real. Trata-se de um item lançado ainda em 2019 pelo Banco Central (BC). A ideia naquele momento era lançar este item como uma forma de comemoração pelos 25 anos do chamado Plano Real. A tiragem não foi das maiores, o que abriu espaço para que elas se tornassem raras e valiosas.

Como o próprio nome já indica, uma destas moedas apresenta a figura de um beija-flor em uma de suas faces. O lado reverso, é basicamente o mesmo que se vê em todas as outras moedas mais tradicionais. Dados oficiais do Banco Central (BC) indicam que ela teve uma tiragem de 25 milhões de unidades.

Abaixo, você pode ver um detalhamento geral das características da moeda em questão:

a cara da moeda é representada pelo desenho de um beija-flor alimentando filhotes em um ninho;

logo nas extremidades do anel dourado, é possível ler o termo “25 anos do Real” e “1994 – Brasil – 2019”;

na coroa da moeda há a indicação do ano de fabricação (2019) esculpido abaixo.

De acordo com especialistas, esta peça pode estar custando até $ 7 mil desde que seja uma Moeda Bifacial. Uma aparente simples moeda de R$ 1 pode “quebrar o galho” de milhares de pessoas neste momento. É possível que o cidadão tenha uma pequena fortuna escondida dentro de casa e não saiba.

Outras Moedas Bifaciais de 1 real que valem até R$7.5MIL

Além da famosa moeda do beija-flor, temos outras 4 moedas de 1 real bifaciais:.

Moeda de 1 real Bifacial ano 2008: vale até R$6500 Moeda de 1 real Bifacial ano 2009: possui a data marcada em um dos lados. Tem uma estimativa de valor de até R$6500 Moeda de 1 real Bifacial ano 2017: vale até R$7500 Moeda de 1 real Bifacial com dois anversos: vale até R$6500

Saiba mais detalhes dessas moedas na imagem:

Onde Vender Moedas Raras?

Para quem está em busca de vender suas moedas raras, existem várias opções. No entanto, antes de dar esse passo, é importante fazer uma avaliação prévia do valor da moeda. Para isso, você pode enviar fotos e informações para especialistas, como a Brasil Moedas Leilões.

Após receber a avaliação, você pode buscar alternativas de onde vender suas moedas raras. Algumas das melhores opções incluem:

Site da Sociedade Numismática Brasileira;

Lojas especializadas em numismática

Leilões de moedas;

Comércio eletrônico, como eBay, Amazon e Mercado Livre;

Casas de compra de moedas;

Encontros presenciais;

Anúncios especializados em numismática.

Anunciar suas moedas em sites como eBay ou Mercado Livre pode ser vantajoso, pois você pode encontrar compradores dispostos a pagar um pouco mais pelas suas moedas raras. Além disso, você não precisará pagar taxas ou comissões para terceiros, pois toda a transação será diretamente entre você e o comprador. Porém, esteja atento aos custos de frete e possíveis taxas administrativas do site antes de fechar o negócio.

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800

Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688

Prado Numismática: whatsapp 42 991667700

As moedas raras podem ser um investimento interessante. No entanto, é importante lembrar que o valor de uma moeda é determinado por vários fatores, como a raridade, o estado de conservação e a demanda do mercado. Portanto, antes de comprar ou vender uma moeda, é aconselhável fazer uma pesquisa cuidadosa e consultar um especialista em numismática.