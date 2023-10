O que está por trás do pedido?

Muito se especula sobre o concurso do Ministério das Comunicações. Vale lembrar que ao todo são 263 vagas em diferentes cargos.

Antes de mais nada, é importante pontuar, que o edital pode ser liberado em breve.

Sobre o concurso do Ministério das Comunicações

O Ministério das Comunicações está aguardando a aprovação do Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos para realizar a contratação de novos servidores.

No total, são 263 vagas em diferentes cargos, abrangendo oportunidades para pessoas com níveis de escolaridade tanto de ensino médio quanto de ensino superior.

Dentro desse conjunto de vagas solicitadas pelo Ministério das Comunicações, o cargo que mais se destaca é o de analista técnico administrativo, com uma expectativa de abertura de 152 vagas.

Além disso, há outras vagas distribuídas em diversos cargos, tais como:

assistente administrativo (25 vagas), agente administrativo (11 vagas), técnico em contabilidade (1 vaga), administrador (16 vagas), arquivista (2 vagas), contador (15 vagas),

economista (16 vagas), engenheiro (17 vagas), estatístico (6 vagas) e técnico em comunicação social (2 vagas).

É importante notar que o Ministério das Comunicações atualmente possui 90 vagas ocupadas, mas há previsão de que um número considerável de servidores se aposente nos próximos quatro anos, o que torna essas novas vagas ainda mais relevantes para a reposição de pessoal.



Como foi o último concurso do Ministério das Comunicações

O concurso mais recente realizado pelo Ministério das Comunicações aconteceu em 2022 e ofereceu um total de 217 vagas.

Estas vagas foram destinadas a contratos em caráter temporário e envolveram três cargos diferentes, todos exigindo nível superior como requisito mínimo de qualificação. A responsável pela organização do concurso foi a banca Cebraspe.

A distribuição das vagas do concurso do Ministério das Comunicações por cargos foi a seguinte:

Atividades Técnicas de Suporte: Foram disponibilizadas 110 vagas, das quais 82 destinaram-se à ampla concorrência, 6 foram reservadas para candidatos com deficiência física e 22 foram destinadas a candidatos autodeclarados negros.

Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual: Um total de 97 vagas foram ofertadas, sendo 73 para ampla concorrência, 5 para candidatos com deficiência e 19 para candidatos autodeclarados negros.

Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, Tecnologia da Informação e Engenharia Sênior: Foram disponibilizadas 10 vagas, sendo 7 para ampla concorrência, 1 para candidatos com deficiência e 2 para candidatos autodeclarados negros.

O processo seletivo consistiu em uma prova com 120 questões, divididas em duas partes: conhecimentos gerais, com 50 questões, e conhecimentos específicos, com 70 questões.

Além disso, para os cargos de Atividades Técnicas de Complexidade Intelectual e Atividades Técnicas de Complexidade Gerencial, Tecnologia da Informação e Engenharia Sênior, também foram considerados títulos, com um limite de 30 pontos para a classificação final dos candidatos.

Função do órgão

O Ministério das Comunicações é uma instituição governamental responsável por formular e implementar políticas públicas relacionadas ao setor de comunicações no país. Suas principais atribuições e áreas de atuação incluem:

Telecomunicações: Regula o setor de telecomunicações, incluindo telefonia fixa e móvel, internet, radiodifusão, entre outros. Em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), trabalha na concessão de licenças, regulamentação e fiscalização das empresas do setor.

Radiodifusão: Regula e supervisiona as emissoras de rádio e televisão, garantindo o cumprimento das normas e regulamentos. Também trata de concessões e licenças para a operação desses meios de comunicação.

Correios e Serviços Postais: Cuida dos serviços postais, incluindo a administração dos Correios. Regula as atividades relacionadas à entrega de correspondência e encomendas.

Políticas de Comunicação: Formula políticas e estratégias para promover a democratização da comunicação no país, bem como o acesso à informação e à cultura.

Inovação Tecnológica: Promove o desenvolvimento e a inovação tecnológica no setor de comunicações, buscando a modernização das infraestruturas e a adoção de tecnologias de ponta.

Comunicação Social do Governo: Coordena as estratégias de comunicação do governo federal, incluindo campanhas publicitárias e a divulgação de informações de interesse público.

Políticas para o Setor de Comunicação: Participa na formulação de políticas para o setor de comunicação, buscando equilibrar os interesses públicos e privados.

E muitas outras atribuições.