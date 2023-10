Você já se perguntou “o que posso comprar com o dinheiro do Bolsa Família?” Tem essa dúvida e acabou deixando de lado algumas necessidades da família, como compra de material escolar ou um eletrodoméstico para a sua casa, por receio de perder o benefício por conta disso?

A verdade é que você não é o único a ter essa dúvida. Muitas pessoas compartilham dos mesmos questionamentos e, por isso, preparamos este guia com algumas informações sobre o assunto. Aproveite para tirar as suas dúvidas e entender melhor como pode ser usado o dinheiro do Bolsa Família.

O que eu posso comprar com o dinheiro do Bolsa Família?

Algumas pessoas ainda se questionam se existe algum tipo de proibição com relação ao que se pode comprar com o dinheiro do Bolsa Família, mas não é bem assim que funciona. O próprio site do Governo Federal deixa claro que o dinheiro pode ser usado pelas famílias do modo mais conveniente.

A ideia é oferecer subsídios financeiros para cuidados com a saúde, alimentação e educação. Portanto, se você tem dúvidas com relação ao que pode comprar com o dinheiro do Bolsa Família, saiba que não existe nenhuma regra explícita.

Afinal, o dinheiro pode ser usado muito bem para a compra de um colchão para o seu filho, ou mesmo para fazer o mercado do mês. A família é que tem o controle do que ela mais está precisando no momento.

Ainda assim, é bom lembrar da função do programa: oferecer dignidade, saúde e bem-estar às famílias em situação de vulnerabilidade social. Por isso, ter essa consciência pode ajudar na hora de tomar decisões mais acertadas com relação ao pagamento recebido.

Existe algum controle do dinheiro?



Como vimos, não, não existe nenhum controle do dinheiro em si. A ideia do programa é que as famílias tenham acesso a essa renda para poderem suprir as suas necessidades de subsistência da melhor forma possível.

Por conta disso, há famílias que optam por usar o dinheiro para comprar medicamentos, outras usam apenas para alimentos, enquanto há aquelas que compram roupas, calçados, material escolar, utensílios para casa e demais itens.

Tudo isso é importante para a qualidade de vida e para garantir que a família tenha uma vida um pouco mais digna. Por isso, não existe nenhuma proibição que diga que o Bolsa Família só pode ser usado para comprar alimentos, por exemplo.

Afinal de contas, não podemos viver apenas de alimentação, concorda? Os cuidados com a saúde física e mental, por meio da administração de medicamentos, bem como o investimento nos estudos e desenvolvimento pessoal, também são importantes.

Porém, muito embora existam essas possibilidades, devemos ter em mente que a grande maioria dos beneficiários ainda utilizam o Bolsa Família para compra alimentos, especificamente. Isso significa que esse é o tipo de item mais comprado pelos beneficiários, mas nada impede você de suprir outras necessidades com esse dinheiro.