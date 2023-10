O que fazer em caso de reprovação na perícia médica?

A reprovação na perícia médica certamente é uma situação preocupante, visto que trata-se de um exame crucial para que o INSS conceda benefícios como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez.

Desse modo, é essencial saber o que fazer para resolver essa situação e conseguir a aprovação para receber o auxílio nas horas de maior necessidade.

Sendo assim, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Como ocorre a perícia médica?

Os benefícios do INSS desempenham um papel vital na vida dos segurados da Previdência Social que enfrentam dificuldades durante sua vida laboral.

Dessa maneira, o instituto oferece benefícios como o salário-maternidade, pensão por morte e aposentadorias para os contribuintes, a fim de auxiliá-los em momentos de:

Acidentes;

Morte;

Maternidade;

Doenças, entre outros.

Sendo assim, quando um segurado solicita alguns desses benefícios, como por exemplo, o auxílio-doença, a primeira etapa é agendar uma perícia médica. Essa avaliação ocorre em uma unidade do INSS e é um profissional de saúde devidamente qualificado que a conduz.



Durante a perícia médica, o profissional analisará se a incapacidade que o segurado alega justifica o afastamento do trabalho e determinará o período de concessão do benefício.

Portanto, é de suma importância apresentar documentos médicos e comprovações que sustentem o diagnóstico. Além disso, também é necessário explicar de maneira clara como a condição afeta o desempenho no emprego.

Como agendar perícia médica online?

Para aqueles que ainda não sabem, o INSS oferece a conveniência de agendar a perícia médica online. Isso facilita significativamente o processo para os segurados, economizando tempo e reduzindo a necessidade de deslocamento até uma agência do instituto.

Desse modo, veja abaixo como agendar este exame de maneira online:

Acesse o portal Meu INSS

Primeiramente, acesse o portal Meu INSS utilizando seu CPF e senha.

Contudo, caso não tenha uma senha, é possível criar uma na própria plataforma.

Informe seus dados

Então, dentro do portal, vá para a seção “Agendamentos/Requerimentos” e clique em “Novo Requerimento”. O sistema irá solicitar a informação do tipo de benefício requerido.

Dessa maneira, escolha a opção que deseja e clique em “Avançar”.

Preencha os campos obrigatórios e anexe os documentos

Complete os campos obrigatórios com informações precisas sobre sua situação e então faça o upload dos documentos médicos que comprovem sua condição de saúde e a necessidade de afastamento do trabalho.

Ademais, certifique-se de que esses documentos estejam em formato digital (PDF) e sejam legíveis.

Escolha a agência e data

No próximo passo, você terá a opção de escolher a agência do INSS mais conveniente para você e a data para a realização da perícia médica. Para isso, o sistema apresentará as datas disponíveis para agendamento.

Compareça à perícia médica

Por fim, na data agendada, compareça à agência que escolheu com todos os documentos necessários e o comprovante de agendamento.

Desse modo, esteja preparado para a consulta médica, onde o médico irá avaliar sua condição de saúde.

Veja o que fazer em caso de reprovação na perícia médica

No entanto, se, infelizmente, você não conseguir a aprovação na perícia médica, não é necessário entrar em desespero. Isso porque existem alternativas para reverter a decisão e conseguir a concessão do benefício.

Confira abaixo algumas orientações do que fazer nesses casos:

Reagende a perícia

Primeiramente, os contribuintes reprovados na perícia médica do INSS têm a opção de reagendar o exame em até 30 dias após a primeira tentativa.

Reúna mais documentos

Além disso, vale ressaltar que coletar mais documentos, incluindo novos exames e laudos médicos, pode fortalecer a solicitação.

Entre com um recurso administrativo

Os contribuintes também têm a opção de entrar com um recurso administrativo, que pode ser feito dentro do prazo de 30 dias após o primeiro exame.

Busque assistência jurídica

Caso seja necessário, buscar auxílio jurídico e acionar a Justiça com a ajuda de um advogado pode ser uma opção para garantir o benefício. Acontece que um advogado especialista em direito previdenciário pode desempenhar um papel crucial quando se é reprovado na perícia.

Ademais, eles têm o conhecimento necessário para:

Orientar sobre os recursos disponíveis;

Auxiliar na coleta de evidências médicas e;

Representar o contribuinte em processos judiciais, se necessário.

Qual o prazo para agir após a reprovação?

Finalmente é fundamental estar ciente dos prazos após a reprovação na perícia médica.

Desse modo, após a reprovação, o contribuinte tem 30 dias para realizar:

O agendamento de uma nova perícia;

A coleta de documentação adicional e;

A entrada com recursos administrativos ou judiciais.

Agora que você já sabe o que fazer em caso de reprovação na perícia médica, siga as orientações para garantir o cumprimento de seus direitos previdenciários!