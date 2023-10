O que fazer em uma situação de tiroteio? Curso de ação recomendado pela Polícia do Maine

AUm incidente trágico e devastador ocorreu em Lewiston, Maine, na noite de quarta-feira, resultando em pelo menos 20 mortes e numerosos feridos decorrentes de dois tiroteios separados.

Uma intensa caçada humana está em andamento por uma pessoa de interesse, Roberto Cardosode 40 anos e natural de Bowdoin, considerado armado e perigoso, conforme declarado pelo Comissário do Departamento de Segurança Pública do Maine, Mike Sauschuck.

Tiroteio em Lewiston: vídeo mostra pessoas correndo para salvar suas vidas do atiradorRoberto Ortega

Cartão é um instrutor certificado de armas de fogo e membro da Reserva do Exército dos EUA. Autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei revelaram que Cartão fez ameaças a respeito de um tiroteio em uma instalação da Guarda Nacional em Saco, Maine, e relatou ter enfrentado problemas de saúde mental, incluindo ouvir vozes.

No entanto, mais detalhes sobre CartãoOs antecedentes de não foram fornecidos durante uma entrevista coletiva realizada na noite de quarta-feira.

Muitas outras pessoas ficaram feridas durante os tiroteios, embora o número exato de feridos devido a tiros ainda não esteja claro.

Os tiroteios ocorreram por volta das 19h ET, com incidentes de tiroteio ativos relatados em Sparetime Recreation, uma pista de boliche na Mollison Way e no Schemengees Bar & Grille Restaurant na Lincoln Street.

O que fazer em uma situação de tiroteio?

Os residentes de Lewiston e da cidade vizinha de Lisboa foram colocados sob ordem de abrigo no local.

“Há um atirador ativo em Lewiston”, alertou a Polícia do Estado do Maine no X.

“Pedimos às pessoas que se abriguem no local. Por favor, fiquem dentro de sua casa com as portas trancadas. As autoridades estão atualmente investigando em vários locais. Se você encontrar qualquer atividade ou indivíduo suspeito, ligue para o 911. Atualizações a seguir.”

A cidade vizinha de Auburn também pediu aos residentes que se abrigassem no local devido à situação contínua de atiradores ativos.

“**ALERTA: Há um incidente de atirador ativo em andamento na cidade de Lewiston”, dizia um post X na conta da cidade de Auburn.

“TODOS os residentes de Auburn & Lewiston são fortemente incentivados a se abrigarem no local, trancarem todas as portas e relatarem indivíduos e atividades suspeitas ao 9-1-1. A maioria das empresas na área fecharam/estão fechando. **”