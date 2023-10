o que Lula mudou no programa? Veja

O Bolsa Família, um programa de transferência de renda criado há 20 anos, em outubro de 2023, passou por diversas mudanças e reformulações nos últimos tempos, sendo até chamado de “Novo Bolsa Família”. Sob a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o programa passou por significativas transformações, visando ampliar e aprimorar os benefícios oferecidos às famílias brasileiras.

A Reformulação do Programa

Logo no primeiro dia de seu mandato, Lula assinou uma Medida Provisória que recriava o Bolsa Família, estabelecendo um valor de R$ 600 para o benefício. Essa medida acabou com o Auxílio Brasil, programa criado durante a gestão de Bolsonaro, que pagava R$ 400.

No entanto, o presidente Lula prometeu que o programa passaria por uma nova reformulação, a qual ocorreu em março. Nessa ocasião, foi oficializada a criação de benefícios adicionais para famílias com crianças de até 6 anos e gestantes. Os novos valores instituídos foram:

Um valor mínimo de R$ 600 por família;

Um adicional de R$ 150 para crianças de até 6 anos;

Um adicional de R$ 50 para crianças acima de 7 anos e jovens com menos de 18 anos;

Um adicional de R$ 50 por gestante.

No entanto, devido a questões operacionais, os adicionais só foram pagos a partir de junho.

Regras de Proteção

Uma das novidades da nova versão do Bolsa Família, totalmente implantada no último mês de junho, é a implementação da Regra de Proteção. Essa medida foi estabelecida pelo Governo Federal com o objetivo de assegurar que, mesmo elevando a renda por meio de um emprego ou empreendedorismo, as famílias beneficiárias não precisem deixar imediatamente o programa. A ideia é garantir um período de maior estabilidade financeira e promover a emancipação real dos beneficiários.

De acordo com essa regra, o benefício é reduzido pela metade e visa manter a estabilidade para o beneficiário durante um período de transição de dois anos. Para ter direito a essa iniciativa, as famílias devem elevar a renda para até meio salário mínimo (R$ 660) por integrante, de qualquer idade. Nesse cálculo, é levada em consideração apenas a remuneração recebida pelos membros da família, e não o valor do benefício do Bolsa Família.



Outra novidade é o “retorno garantido”, que permite que as famílias que elevarem a renda e, posteriormente, perderem esse aumento, possam voltar a ter acesso ao programa.

Critérios de Permanência

Durante a gestão do presidente Bolsonaro, as condicionalidades para a permanência das famílias no programa foram extintas. No entanto, sob o governo de Lula, essas condicionalidades foram retomadas. Agora, é exigida a frequência escolar para cada filho beneficiário, bem como a vacinação em dia de acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI).

Além disso, as gestantes devem realizar o pré-natal e acompanhar o estado nutricional da criança até os 7 anos de idade.

A Importância do Bolsa Família

Ao longo de sua existência, o Bolsa Família se mostrou essencial para a redução da pobreza e da desigualdade social no Brasil. O programa contribuiu para a melhoria das condições de vida de milhões de famílias, possibilitando o acesso a alimentos, educação, saúde e outros direitos básicos.

O Bolsa Família também desempenhou um papel fundamental na redução da fome no país. Por meio da transferência de renda, as famílias mais vulneráveis puderam garantir uma alimentação adequada, o que resultou na saída do Brasil do mapa da fome.

Mitos e Verdades sobre o Bolsa Família

Há muitos mitos e verdades que circulam em torno do Bolsa Família. É importante esclarecer alguns desses pontos para compreender melhor o programa e seus impactos na sociedade. Dentre esses mitos e verdades, destacam-se:

O Bolsa Família é apenas um programa assistencialista? O Bolsa Família desestimula o trabalho? O Bolsa Família é sustentável a longo prazo? O Bolsa Família beneficia apenas famílias de baixa renda? O Bolsa Família é um programa político-eleitoral?

É essencial desmistificar essas questões para promover um debate informado e construtivo sobre o Bolsa Família.

Calendário e Pagamento do Bolsa Família

Para garantir a organização e a previsibilidade dos beneficiários, o Bolsa Família estabelece um calendário de pagamentos. Esse calendário informa as datas específicas em que os benefícios serão depositados nas contas das famílias.

É importante que os beneficiários estejam atentos a esse calendário e se informem sobre as datas de pagamento para não perderem o acesso aos benefícios.

Mudanças e reformulações

O Bolsa Família passou por importantes mudanças e reformulações sob o governo de Lula. O programa foi ampliado e aprimorado, visando beneficiar ainda mais famílias em situação de vulnerabilidade social. Com a implementação da Regra de Proteção e a retomada das condicionalidades, o programa busca oferecer um suporte mais sólido para as famílias, promovendo a emancipação e a melhoria das condições de vida.

É fundamental compreender a importância do Bolsa Família na redução da pobreza e da desigualdade social, além de desmistificar informações equivocadas sobre o programa. O Bolsa Família é um instrumento essencial para promover a inclusão social e garantir que todos os brasileiros tenham acesso a direitos básicos e condições dignas de vida.