O que os bancos NÃO QUEREM que você saiba sobre financiamento de imóveis

Possuir uma propriedade é uma aspiração presente na vida de muitas pessoas. Isso se deve ao fato de que o financiamento de imóveis proporciona uma substancial estabilidade.

No entanto, o custo de aquisição da casa própria, seja ela destinado ao uso comercial, como um novo empreendimento, ou residencial, para a realização de um sonho, ainda é significativamente elevado. Portanto, uma das alternativas mais viáveis para alcançar tal objetivo é por meio do financiamento de imóveis.

Como é o financiamento de imóveis?

O financiamento de imóvel possibilita que esse sonho seja concretizado de maneira mais rápida e com menos burocracia. No entanto, ao optar por um financiamento, é essencial levar em consideração a renda de cada indivíduo. Portanto, é hora de compreender qual é a renda mínima necessária para escolher essa modalidade e entender o processo de contratação.

Conforme mencionado anteriormente, o desejo de possuir uma propriedade é uma aspiração comum na vida da maioria das pessoas. Por outro lado, o valor necessário para a compra, muitas vezes, está fora do alcance dos indivíduos.

Quando se trata de propriedades maiores e melhor localizadas, é problema cresce exponencialmente. Por esse motivo, o financiamento de imóvel é uma excelente opção, desde que seja cuidadosamente planejado.

Primeiramente, é importante ter em mente que o financiamento é essencialmente um tipo de empréstimo. Ou seja, o banco empresta uma quantia específica para a aquisição do imóvel. Portanto, cabe ao contratante pagar as parcelas mensais desse financiamento.

Na maioria dos casos, as parcelas podem se estender por vários anos, devido ao alto valor da compra, somado aos juros da transação. A aprovação ou não do financiamento depende do perfil do contratante.

Em outras palavras, indivíduos com restrições no CPF, por exemplo, podem enfrentar mais dificuldades para obter a aprovação do banco. Além disso, quanto maior o valor do imóvel, mais burocrático é o processo de contratação.



Um salário mínimo basta para financiar imóveis?

Quando se fala em financiamento de imóveis, uma dúvida comum surge entre os interessados: qual é a renda mínima exigida para a aprovação do empréstimo habitacional? Um salário mínimo é o suficiente?

Antecipadamente, é importante considerar que isso varia bastante. Para esclarecer de forma mais precisa, na realidade, não existe uma renda mínima que impeça a contratação. Ou seja, um salário mínimo é aceito em alguns contratos. No entanto, é evidente que, quanto maior for a renda comprovada, maiores serão as chances de aprovação do empréstimo.

Além disso, há uma regra fundamental a ser observada durante a contratação, que é o comprometimento da renda. De forma mais específica, o financiamento não pode exceder 30% da renda total do contratante.

Portanto, uma pessoa com uma renda de R$ 2 mil por mês, por exemplo, poderá financiar um imóvel que comprometa até R$ 600 de sua renda mensal. Considerando um imóvel de R$ 150 mil, o comprometimento resultaria em 250 parcelas de R$ 600.

Financiamento de imóvel através de programas sociais

Um programa social, tal como o Minha Casa, Minha Vida, tem uma importância crucial para realizar o sonho da casa própria. Seu papel é multifacetado e está ligado a diversos fatores, incluindo:

Diminuição do déficit habitacional;

Acesso à moradia digna;

Estímulo à economia;

Estabilidade familiar;

Redução da desigualdade social.

O Brasil enfrenta um significativo déficit habitacional, com muitas famílias vivendo em condições precárias ou em áreas de risco. Assim, o Minha Casa, Minha Vida contribui de maneira significativa para a redução desse problema, construindo moradias acessíveis e de qualidade para famílias em situação de vulnerabilidade.

Residir em uma moradia digna é fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida. O programa social garante que famílias que, de outra forma, não teriam condições de adquirir a casa própria, acessem um lar adequado.

Além disso, o setor econômico da construção civil também se beneficia desse tipo de programa. Isso porque impulsiona o crescimento econômico, gerando empregos e estimulando a demanda de materiais de construção.

Em suma, o programa habitacional desempenha um papel vital na promoção da inclusão social. Além disso, tem também a melhoria das condições de vida e da construção do Brasil justo, capacitando as famílias de baixa renda a alcançar o objetivo da casa própria.