Entender o que pode causar o descontrole financeiro é um dos pontos fundamentais na hora de proteger as finanças pessoais e de toda a família. Afinal, às vezes, cometemos alguns erros financeiros sem nem percebemos que a situação está acontecendo. Por isso, neste texto, reunimos algumas considerações que podem te ajudar a ter uma visão mais clara do que tende a atrapalhar as finanças. Acompanhe!

O que pode causar o descontrole financeiro?

São muitas as situações e as atitudes que podem causar o descontrole financeiro. Inclusive, dependendo da realidade de cada um, cada pessoa pode ter os seus próprios gatilhos por trás do descontrole.

Por exemplo, uma pessoa que ama comprar roupa pode acabar gastando demais todas as vezes que recebe um anúncio de promoção. Outra pode ter a impulsividade de comprar todo tipo de lanche no cartão de crédito, o que a faz gastar muito com isso todos os meses.

Por isso, além de considerar os aspectos que citamos abaixo, lembre-se de sempre fazer a sua autoavaliação para detectar aquilo que tem atrapalhado as suas finanças. Vamos lá!

1. Usar muitos cartões de crédito

Uma das situações que pode causar o descontrole financeiro é o uso exagerado de muitos cartões de crédito. Ter muitos deles pode atrapalhar na hora de acompanhar a fatura e o quanto está sendo comprado nessa modalidade, provocando surpresas desagradáveis no fim do mês. Por isso, se houver possibilidade, considere ter apenas um cartão com um limite razoável, e sempre lembrando de acompanhar a fatura ao longo do mês, ok?

2. Falta de educação financeira

A falta de educação financeira também pode levar ao descontrole. E nem estamos falando de uma educação extremamente aprofundada e “difícil”, como algumas pessoas pensam sobre o assunto. Estamos falando, simplesmente, de entender um pouquinho de finanças pessoais, para ter o conhecimento suficiente para não se endividar, aprender a fazer alguns investimentos, etc.



Você também pode gostar:

Se nunca estudarmos nada sobre a temática, corremos o risco de apenas acreditar no que os outros dizem sobre o dinheiro, levando-nos a tomadas de decisão baseadas na vida dos outros.

3. Mudanças no estilo de vida

Mudar o estilo de vida pode ser algo muito bom, especialmente quando incluímos bons hábitos em nossa rotina. Em contrapartida, algumas mudanças sem planejamento e muito rápidas podem causar o descontrole financeiro. Por exemplo, aumentar o custo mensal da família quando alguém começa a ter um salário melhor, sem pensar no quanto isso pode ser ruim mais tarde, é perigoso. Pois, imagine se houver a perda dessa renda que acabou de começar a entrar? Pois é!

4. Falta de planejamento

Não planejar as finanças é um dos fatores que podem causar o descontrole financeiro. Afinal, se você não sabe o que quer adquirir, compra sem pensar no quanto isso afeta as finanças e talvez nem tenha ideia de como estão as entradas no caixa da família, como será possível ter um controle? O planejamento é fundamental em qualquer compra e com tudo que está relacionado às finanças.

5. Compras e decisões impulsivas

Por fim, relacionado à falta de planejamento estão as compras e decisões impulsivas. Comprar algo caro, sem pensar sobre o assunto e, ainda, parcelando no cartão ou nos cartões, pode ser bem perigoso. É importante ficar de olho nesse aspecto para não cometer equívocos que levam as finanças ao “buraco”.

Esperamos que este conteúdo possa te ajudar a refletir sobre o assunto. Boa sorte nas suas finanças!