TO estado do Maine está em choque após o tiroteio em massa mais mortal de sua história, enquanto as autoridades lançam uma caçada humana massiva ao suspeito, Roberto Cardoso.

O homem de 40 anos Cartãoo suposto atirador por trás dos tiroteios em um restaurante e pista de boliche em Lewiston, já havia feito ameaças a respeito de um ataque com arma de fogo a uma base do Exército dos EUA.

Embora o número exato de vítimas permaneça incerto, as autoridades relataram pelo menos 22 pessoas mortas, com dezenas de outras feridas durante o trágico evento.

Tiroteio em Lewiston: vídeo mostra pessoas correndo para salvar suas vidas do atiradorRoberto Ortega

Os problemas mentais de Robert Card

Cartãodescrito pela polícia como “armado e perigoso”, é um instrutor de armas de fogo com treinamento militar que recentemente passou por tratamento de saúde mental, de acordo com um documento da inteligência dos EUA.

O boletim, distribuído aos encarregados da aplicação da lei no dia do tiroteio, mencionava que Cartão passou duas semanas em um centro de saúde mental durante o verão, embora detalhes específicos de seu tratamento não tenham sido divulgados.

Este documento também revelou que Cartão havia relatado ter ouvido vozes e já havia ameaçado realizar um tiroteio em uma base de treinamento militar em Saco, Maine. As autoridades estão agora destacando centenas de policiais em todo o estado em busca de Cartãoque atualmente é rotulado como uma “pessoa de interesse”.

Ampla operação policial para encontrar Card

Um SUV branco associado a Cartão foi encontrado abandonado na lancha de um barco no rio Androscoggin, nas Cataratas de Lisboa, levando à prorrogação da ordem para moradores e empresários da região permanecerem em casa e fora das ruas.

Cartãoque estudou engenharia na Universidade do Maine há aproximadamente 20 anos, foi aluno da universidade de 2001 a 2004. Ainda não está claro se ele concluiu o curso.

A situação deixou a comunidade em estado de choque e as autoridades estão a trabalhar diligentemente para deter o suspeito, ao mesmo tempo que prestam apoio às famílias afetadas e aos sobreviventes.