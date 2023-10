O que são as observações? Conheça todas elas!

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento essencial para todos os motoristas. Além de conter informações pessoais do condutor, como nome e dados de identificação, a CNH também possui uma série de códigos e observações que indicam as permissões e restrições que o motorista possui. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar todas as observações presentes na CNH, de A a Z, para que você possa entender o que cada uma delas significa.

Categorias da CNH

Antes de falarmos sobre as observações, é importante entender as categorias da CNH. As letras A, B, C, D e E são as mais comuns e fáceis de entender. Cada uma dessas letras indica o tipo de veículo que o motorista está habilitado a conduzir. Veja a seguir o significado de cada categoria:

Categoria A: Permite a condução de motocicletas, motonetas e ciclomotores.

Permite a condução de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Categoria B: Permite a condução de carros de passeio leves.

Permite a condução de carros de passeio leves. Categoria C: Permite a condução de veículos de carga acima de 3,5 toneladas.



Categoria D: Permite a condução de veículos com mais de oito passageiros.



Categoria E: Permite a condução de veículos com carga acoplada (como caminhões) acima de 6 toneladas.

Agora que você já sabe o significado das categorias da CNH, vamos falar sobre as observações presentes no documento.

Observações de A a Z

As observações da CNH são indicadas no campo “Observações” do documento. Elas consistem em letras de A a Z, sendo que cada uma delas representa uma restrição ou condição específica para o motorista. É importante estar atento a essas observações para evitar problemas legais e garantir a segurança no trânsito. A seguir, vamos conhecer o significado de cada uma das letras das observações:

Observação A: Indica a obrigatoriedade do uso de lentes corretivas durante a condução.

Observação B: Indica a obrigatoriedade do uso de próteses auditivas durante a condução.

Observação C: Indica a obrigatoriedade do uso do acelerador à esquerda.

Observação D: Indica a obrigatoriedade do uso de veículo com transmissão automática.

Observação E: Indica a obrigatoriedade do uso de empunhadura/manopla/pomo de volante.

Observação F: Indica a obrigatoriedade do uso de veículo com direção hidráulica.

Observação G: Indica a obrigatoriedade do uso de veículo com embreagem manual ou com automação de embreagem ou com transmissão automática.

Observação H: Indica a obrigatoriedade do uso de acelerador e freio manual.

Observação I: Indica a obrigatoriedade do uso de adaptação dos comandos de painel ao volante.

Observação J: Indica a obrigatoriedade do uso de adaptação dos comandos de painel para os membros inferiores e/ou outras partes do corpo.

Observação K: Indica a obrigatoriedade do uso de veículo com prolongamento da alavanca de câmbio e/ou almofadas (fixas) de compensação de altura e/ou profundidade.

Observação L: Indica a obrigatoriedade do uso de veículos com prolongadores dos pedais e elevação do assoalho e/ou almofadas fixas de compensação de altura ou profundidade.

Observação M: Indica a obrigatoriedade do uso de motocicleta com pedal de câmbio adaptado.

Observação N: Indica a obrigatoriedade do uso de motocicleta com o pedal de freio traseiro adaptado.

Observação O: Indica a obrigatoriedade do uso de motocicleta com manopla de freio dianteiro adaptado.

Observação P: Indica a obrigatoriedade do uso de motocicleta com manopla de embreagem adaptada.

Observação Q: Indica a obrigatoriedade do uso de motocicleta com carro lateral ou triciclo.

Observação R: Indica a obrigatoriedade do uso de motoneta com carro lateral ou triciclo.

Observação S: Indica a obrigatoriedade do uso de motocicleta com automação de troca de marchas.

Observação T: Indica a proibição de dirigir em rodovias e vias de trânsito rápido.

Observação U: Indica a proibição de dirigir após o pôr do sol.

Observação V: Indica a obrigatoriedade do uso de capacete de segurança com viseira protetora sem limitação de campo visual.

Observação W: Indica que o motorista é aposentado por invalidez.

Observação X: Indica outras restrições que não estão especificadas nas demais observações.

Observação Y: Indica que o motorista é surdo (essa restrição muitas vezes é indicada como X na CNH).

Observação Z: Indica que o motorista possui visão monocular (essa restrição muitas vezes é indicada como X na CNH).

É importante ressaltar que essas observações podem variar de acordo com o país e a legislação local. Portanto, é fundamental consultar as leis de trânsito do seu país para obter informações precisas sobre as observações da CNH.



Você também pode gostar:

Outras informações importantes

Além das observações de A a Z, existem algumas siglas que podem ser encontradas na CNH, indicando habilidades específicas do motorista. Essas siglas são compostas por três letras e apontam as autorizações ou habilitações adicionais que o motorista possui. Veja a seguir algumas dessas siglas e seus significados:

ACC: Autorização para conduzir ciclomotor.

HTE: Habilitado em transporte escolar.

MTF: Autorização motofretista.

MTX: Autorização para mototaxista.

EAR: Exerce atividade remunerada.

HTVE: Habilitado em transporte de veículos de emergência.

HTC: Habilitado em transporte coletivo de passageiros.

HPP: Habilitado em transporte de produtos perigosos.

Essas são apenas algumas das siglas que podem constar nas observações da CNH. É importante ressaltar que cada país possui suas próprias regras e regulamentações, portanto, é fundamental consultar a legislação local para obter informações precisas sobre as observações e siglas presentes na CNH.

Segurança no trânsito

A CNH é um documento fundamental para os motoristas, e as observações presentes nesse documento indicam as permissões e restrições que cada condutor possui. Ao conhecer essas observações, é possível entender as obrigações e responsabilidades ao volante, garantindo a segurança no trânsito e evitando problemas legais. Por isso, é importante estar atento às observações e siglas presentes na CNH, além de consultar regularmente a legislação de trânsito para se manter atualizado sobre as regras e regulamentações. Dirija com responsabilidade e respeite sempre as leis de trânsito!