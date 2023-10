A crescente conscientização ambiental, juntamente com a busca por práticas sustentáveis e as metas das organizações de se tornarem “net zero” ou carbono neutras, moldam o cenário atual da sociedade. No entanto, um aspecto frequentemente subestimado é a necessidade premente de atualização das habilidades profissionais para atender a essa nova realidade.

O que são “GREEN SKILLS”? Entenda essa necessidade vital para o futuro da sua carreira profissional

Diante desse panorama, emergem as chamadas “green skills”, que se referem aos conhecimentos e competências essenciais para a execução de trabalhos com responsabilidade ambiental e social.

O impulso das green skills no mercado de trabalho

Em um estudo recente conduzido pela empresa de soluções para força de trabalho, ManpowerGroup, foi revelado que 34% das organizações já deram início ao processo de compreensão e definição dos requisitos para empregos relacionados às “green skills.” A próxima etapa, conforme a ManpowerGroup, é iniciar o processo de contratação.

Áreas de trabalho que mais demandam “green skills”

Em resumo, os empregadores que participaram da pesquisa destacaram que o maior desafio nesse processo é encontrar profissionais qualificados (56%). Desse modo, entre as vagas em aberto, as áreas que mais exigem “green skills” incluem Tecnologia da Informação e Dados (43%), Operações e Logística (37%), Manufatura e Produção (37%), e Administração e Suporte de Escritório (34%).

A complexidade das green skills no mercado de trabalho

O mercado ainda está em fase de aprendizado sobre as habilidades verdes e tentando entender qual abordagem faz mais sentido em cada setor de atuação.



No entanto, algumas empresas mais focadas na sustentabilidade provavelmente buscarão profissionais com habilidades ambientais. Enquanto as empresas do setor de serviços, varejo ou outras mais voltadas para questões sociais buscarão profissionais com habilidades em áreas sociais, como diversidade e inclusão (o “S” do ESG).

Os setores financeiros, por sua vez, podem buscar uma combinação de habilidades, uma vez que podem incentivar investimentos em empresas com um histórico sólido de responsabilidade ESG.

Diversidade de empregos que exigem “green skills”

É interessante notar que muitos dos trabalhos que requerem “green skills” não são tradicionalmente considerados empregos verdes. Embora os cinco empregos verdes com crescimento mais rápido entre 2016 e 2021 tenham sido Gerente de Sustentabilidade (30%), Técnico em Turbinas Eólicas (24%), Consultor Solar (23%), Ecologista (22%) e Especialista em Segurança Ambiental (20%).

Além disso, outras funções, não diretamente relacionadas a áreas verdes, também estão experimentando um aumento na demanda por “green skills.” Isso inclui funções como Gerente de Conformidade (19%), Gerente de Instalações (11%) e Técnico Representante de Vendas (8%).

Entenda os conceitos-chave

Para compreender melhor o cenário, é importante clarificar alguns conceitos-chave, conforme delineado pelo LinkedIn:

Competências verdes são habilidades que permitem a sustentabilidade ambiental das atividades econômicas. Já os empregos verdes são aqueles que requerem conhecimentos aprofundados em “green skills.”

Trabalhos ecológicos podem ser realizados sem habilidades verdes, mas geralmente demandam algum nível de conhecimento nessa área. Os empregos não verdes são trabalhos que não exigem a aplicação de “green skills”.

Por fim, o talento verde diz respeito aos profissionais que adicionam explicitamente “green skills” ao seu perfil ou currículo. Ou ainda, aos que estão trabalhando em empregos que fazem uso dessas habilidades.

A lacuna de “green skills” no mercado de trabalho atual

De acordo com o LinkedIn, atualmente, apenas um em cada oito profissionais ao redor do mundo possui uma ou mais “green skills” em seu repertório – uma estatística considerada insuficiente para atender às necessidades do mercado.

Em suma, isso é evidenciado pelo fato de que, entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, os anúncios de emprego no LinkedIn que exigiam pelo menos uma competência verde cresceram 15,2%. Além disso, a taxa média de contratação para profissionais com pelo menos uma “green skill” é 29% maior do que a média da população geral.